Неймар веселил партнеров и танцевал перед матчем с «Боруссией»
Помните первую игру, когда Неймар ругался на руководство «ПСЖ»? Тогда как раз обсуждался скандал с медицинским персоналом: медики на четыре матча оставили Неймара на скамейке, чтобы он подготовился к игре Лиги чемпионов. Неймар подготовился, вышел, но форму набрать не успел. Он забил один мяч, а потом публично рассказывал, что игралось очень тяжело.
Тот матч «ПСЖ» проиграл со счетом 1:2. Естественно, что настроение Неймара пострадало еще и от итогового результата. Потом все наладилось: «ПСЖ» выиграл еще три матча во Франции. Неймар отметился в них очередным удалением и голом с пенальти – никаких серьезных достижений. Но форму набрал и подошел к ответной игре с «Боруссией» в идеальном дискотечном настроении.
Неймар шутил с партнерами и пританцовывал под музыку, когда выходил из автобуса. Просто напоминаем контекст матча: номинально «ПСЖ» вылетал из турнира по итогам первой игры. Партнеры прониклись его настроением – вместе с Неймаром смеялись Мбаппе и Икарди. Томас Тухель тоже забегал в подтрибунное помещение в хорошем настроении.
Хотя в соцсетях клуб пропагандировал максимальную серьезность: