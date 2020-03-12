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#Неймар #Футбол #Лига чемпионов #Боруссия Д #ПСЖ

Неймар веселил партнеров и танцевал перед матчем с «Боруссией»

12 марта, 00:08
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

Помните первую игру, когда Неймар ругался на руководство «ПСЖ»? Тогда как раз обсуждался скандал с медицинским персоналом: медики на четыре матча оставили Неймара на скамейке, чтобы он подготовился к игре Лиги чемпионов. Неймар подготовился, вышел, но форму набрать не успел. Он забил один мяч, а потом публично рассказывал, что игралось очень тяжело.

Тот матч «ПСЖ» проиграл со счетом 1:2. Естественно, что настроение Неймара пострадало еще и от итогового результата. Потом все наладилось: «ПСЖ» выиграл еще три матча во Франции. Неймар отметился в них очередным удалением и голом с пенальти – никаких серьезных достижений. Но форму набрал и подошел к ответной игре с «Боруссией» в идеальном дискотечном настроении.

Неймар шутил с партнерами и пританцовывал под музыку, когда выходил из автобуса. Просто напоминаем контекст матча: номинально «ПСЖ» вылетал из турнира по итогам первой игры. Партнеры прониклись его настроением – вместе с Неймаром смеялись Мбаппе и Икарди. Томас Тухель тоже забегал в подтрибунное помещение в хорошем настроении.

Хотя в соцсетях клуб пропагандировал максимальную серьезность:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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