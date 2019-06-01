В финале ЛЧ-2001 тоже был ранний пенальти. «Валенсия» забила, но проиграла

Уже на второй минуте финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» бил пенальти, назначенный за игру рукой у Сиссоко. Салах легко реализовал удар – «Ливерпуль» получил раннее преимущество над «Тоттенхэмом».

Салах вошел в тройку по самым ранним голам в финале ЛЧ (1:48). Раньше всех забивал Паоло Мальдини (51 секунда, 2005), второе место – Энрике Матеос (1 минута, 1959). Матеоса учитывают не все, потому что тогда турнир назывался Кубок европейских чемпионов.

Интересно, что Салах стал первым египтянином и пятым африканцем, забивавшим в финале Лиги чемпионов. Маджер, Дрогба, Это’О и Мане делали это до него.