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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Бавария #Тоттенхэм #Мохамед Салах #Оливер Кан #Валенсия #Гаиска Мендьета

В финале ЛЧ-2001 тоже был ранний пенальти. «Валенсия» забила, но проиграла

01 июня 2019, 22:32
Александр Плеханов

Уже на второй минуте финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» бил пенальти, назначенный за игру рукой у Сиссоко. Салах легко реализовал удар – «Ливерпуль» получил раннее преимущество над «Тоттенхэмом».

Салах вошел в тройку по самым ранним голам в финале ЛЧ (1:48). Раньше всех забивал Паоло Мальдини (51 секунда, 2005), второе место – Энрике Матеос (1 минута, 1959). Матеоса учитывают не все, потому что тогда турнир назывался Кубок европейских чемпионов. 

Интересно, что Салах стал первым египтянином и пятым африканцем, забивавшим в финале Лиги чемпионов. Маджер, Дрогба, Это’О и Мане делали это до него.

Ранние голы не всегда заканчиваются хорошими историями. «Милан» Мальдини проиграл финал 2005-го как раз «Ливерпулю», но есть и еще более показательный случай.

Ситуация из игры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» очень похожа на финал Лиги чемпионов 2001 года, где встречались «Бавария» и «Валенсия». Их матч тоже начался с одиннадцатиметрового – уже на третьей минуте забил Гаиска Мендьета. 

Тогда из пенальти состоял весь матч: на шестой минуте удар не реализовал Шолль, на 50-й с пенальти отличился Эффенберг, а в послематчевой серии победила «Бавария». Голов с игры тогда не забивали вообще, но скучно все равно не было. 

На официальном канале УЕФА посмотрите хайлайты, а здесь полистайте красивые кадры. Кан, Мендьета, Бараха, Элбер – тот финал легендарный уже по именам. 

Все фото: Global Look Press
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