Прессинг «Лидса» закончился автоголом соперника. Соперник пнул по пустым воротам, когда вратарь отошел от них

«Лидс» – безоговорочный фаворит матча с «Вест Бромвичем». После получаса игры у него преимущество во владении – 65% против 35%. После 10 минут было еще больше 70% против 30. Дополнительная фишка «Лидса», срабатывающая во всех матчах против не очень сильных команд – жесточайший прессинг.

За стартовые 10 минут «Лидс» пробил 0 раз в створ ворот «Вест Бромвича». Но гол был – его организовал соперник. Ситуация такая:

1. Ромен Сойерс получил мяч возле своих ворот.

2. В этот момент Родриго начал прессинговать его.

3. Сойерс не посмотрел на вратаря и отдал ему пас с разворота.

4. В это время Сэм Джонстон немного отошел от ворот.

5. Мяч влетел в пустые ворота.

Трагедия в кадрах: