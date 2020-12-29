Прессинг «Лидса» закончился автоголом соперника. Соперник пнул по пустым воротам, когда вратарь отошел от них
«Лидс» – безоговорочный фаворит матча с «Вест Бромвичем». После получаса игры у него преимущество во владении – 65% против 35%. После 10 минут было еще больше 70% против 30. Дополнительная фишка «Лидса», срабатывающая во всех матчах против не очень сильных команд – жесточайший прессинг.
За стартовые 10 минут «Лидс» пробил 0 раз в створ ворот «Вест Бромвича». Но гол был – его организовал соперник. Ситуация такая:
1. Ромен Сойерс получил мяч возле своих ворот.
2. В этот момент Родриго начал прессинговать его.
3. Сойерс не посмотрел на вратаря и отдал ему пас с разворота.
4. В это время Сэм Джонстон немного отошел от ворот.
5. Мяч влетел в пустые ворота.
Трагедия в кадрах:
Так реагировал на происходящее Сэм Эллардайс.
Но это был не единственный гол в первом тайме. До конца 45-минутки «Лидс» забил еще три гола.