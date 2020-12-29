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Вест Бромвич
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#Лидс #Футбол #АПЛ #Вест Бромвич

Прессинг «Лидса» закончился автоголом соперника. Соперник пнул по пустым воротам, когда вратарь отошел от них

вчера, 22:02

«Лидс» – безоговорочный фаворит матча с «Вест Бромвичем». После получаса игры у него преимущество во владении – 65% против 35%. После 10 минут было еще больше 70% против 30. Дополнительная фишка «Лидса», срабатывающая во всех матчах против не очень сильных команд – жесточайший прессинг.

За стартовые 10 минут «Лидс» пробил 0 раз в створ ворот «Вест Бромвича». Но гол был – его организовал соперник. Ситуация такая:

1. Ромен Сойерс получил мяч возле своих ворот.

2. В этот момент Родриго начал прессинговать его.

3. Сойерс не посмотрел на вратаря и отдал ему пас с разворота.

4. В это время Сэм Джонстон немного отошел от ворот.

5. Мяч влетел в пустые ворота.

Трагедия в кадрах:

Так реагировал на происходящее Сэм Эллардайс.

Но это был не единственный гол в первом тайме. До конца 45-минутки «Лидс» забил еще три гола.

Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:5
Матч завершен
Лидс
Лидс
Сойерс 9
Алиоски 31
Харрисон 36
Родриго 40
Рафинья 72
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «ОККО Спорт»
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