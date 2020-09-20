Нелепый автогол «Рубина» – ошибка вратаря Медведева. Да, он снова играет в РПЛ

В конце июля мы подробно рассказывали о карьере Никиты Медведева. Сначала Медведев стал рекордсменом РПЛ по сухим минутам, а потом ушел в «Локомотив». В «Локомотиве» Медведев играл на межсезонных турнирах и иногда появлялся в запасе, но на игры РПЛ в основе не выходил.

Этим летом все изменилось: Никита Медведев перешел в «Рубин». Интересно, что ни один клуб не платил за Медведева деньги. «Рубин» тоже получил его свободным агентом. В этом трансфере сначала тоже не было перспективы для Медведева. Юрий Дюпин уже закрепился в основе «Рубина», а в запасе оставался талантливый Коновалов.

Медведев отсидел на скамейке «Рубина» четыре матча РПЛ. Потом заболел Юрий Дюпин. Из-за этого Медведев вышел в основе на игру против «Динамо». Там он сразу отыграл на ноль и сделал несколько ключевых сейвов. «Рубин» победил «Динамо» с Медведевым в воротах, а Дюпин не вернулся и на «Спартак». Тут у Медведева все получилось хуже.

Как менялось мнение о его игре за «Рубин». Так было перед «Динамо»: