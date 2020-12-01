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#Ньюкасл #коронавирус #АПЛ #Астон Вилла

«Ньюкасл» объявил о переносе матча с «Астон Виллой» из-за коронавируса

01 декабря, 21:17

Матч 11-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Астон Вилла» не состоится 4 декабря из-за вспышки коронавируса у хозяев. Новые дата и время будут объявлены позже.

  • «Ньюкасл» подтвердил, что некоторые игроки и сотрудники находятся дома на самоизоляции.
  • На неделе будут проведены новые тесты.
  • Имена игроков клуб называть не стал.
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