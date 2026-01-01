Серхио Регилон

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«Тоттенхэм» арендовал Бэйла и купил Регилона
#Гарет Бэйл
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Игроки «Тоттенхэма» заметили сердечный приступ у зрителя на трибунах. Они позвали врачей и убедили судью остановить матч
#АПЛ
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