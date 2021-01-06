Бэйцзин Гоань

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Билич возглавил китайский клуб, в котором играет экс-спартаковец Фернандо
#Славен Билич
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Особенности натурализации игроков в Китае: теперь нужно учить политику, культуру и гимн
#чемпионат Китая
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