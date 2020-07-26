Маруан Феллайни
чемпионат Китая
Футбол
коронавирус
Шаньдунь Лунэн
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#Маруан Феллайни #Футбол #коронавирус #чемпионат Китая #Шаньдунь Лунэн

Феллайни переболел коронавирусом и вернулся с хет-триком головой за 8 минут

26 июля, 16:15
Александр Плеханов

Сам факт такого возвращения Феллайни мы впервые увидели в канале Крыжановский live. Ситуация такая: «Шаньдун Лунэн» играл с «Далянь Про» и проигрывал 0:1 до 79-й минуты. Дальше – хет-трик Феллайни и победа его команды со счетом 3:2. Феллайни забивал на 79-й, 83-й и 86-й минутах. Все это – в первом туре китайской Суперлиги.

22 марта сам Феллайни сдал положительный тест на коронавирус. «Дорогие друзья, я проверился на коронавирус, у меня положительный результат. Спасибо болельщикам, медперсоналу и клубу за заботу и внимание. Я буду следить за ходом лечения и надеюсь вернуться к игре как можно скорее. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности», – писал он в твиттере.

Только в мае он наконец-то выписался окончательно выписался. 13 мая – пост и фото с пробежки: «Рад, что сегодня закончил карантин и покинул больницу. Спасибо медицинскому персоналу за заботу обо мне, а клубу – за поддержку и за все сообщения, которые я получил. Хорошо вернуться к моей команде».

Из-за коронавируса постоянно откладывался старт Суперлиги (с февраля). Это происходило даже в июле, когда из-за вспышки коронавируса в Пекине старт передвинули еще на три недели. Лига сразу вернулась со старыми героями: за проигравший «Далянь Про» забил Саломон Рондон. Там же работает бывший тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.

Несколько кадров по голам Феллайни:

XinHua/Global Look Press

XinHua/Global Look Press

XinHua/Global Look Press

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vladik12
27 июля, 11:02

Мне кажется, чтобы забивать в Китае, много усилий не требуется.

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