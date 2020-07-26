Феллайни переболел коронавирусом и вернулся с хет-триком головой за 8 минут

22 марта сам Феллайни сдал положительный тест на коронавирус. «Дорогие друзья, я проверился на коронавирус, у меня положительный результат. Спасибо болельщикам, медперсоналу и клубу за заботу и внимание. Я буду следить за ходом лечения и надеюсь вернуться к игре как можно скорее. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности», – писал он в твиттере.

Только в мае он наконец-то выписался окончательно выписался. 13 мая – пост и фото с пробежки: «Рад, что сегодня закончил карантин и покинул больницу. Спасибо медицинскому персоналу за заботу обо мне, а клубу – за поддержку и за все сообщения, которые я получил. Хорошо вернуться к моей команде».

Из-за коронавируса постоянно откладывался старт Суперлиги (с февраля). Это происходило даже в июле, когда из-за вспышки коронавируса в Пекине старт передвинули еще на три недели. Лига сразу вернулась со старыми героями: за проигравший «Далянь Про» забил Саломон Рондон. Там же работает бывший тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес.

Несколько кадров по голам Феллайни: