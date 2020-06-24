«Барселона» выпустила токены. Очень коротко и понятно – что это значит

«Барселона» выпустила криптовалюту BAR. И за два часа продала все 600 тысяч токенов за 1,2 млн евро (один токен стоит два евро).

Токен – это не совсем криптовалюта. Он тоже работает в системе блокчейн, но используется в частных случаях. Например, для внутренней виртуальной валюты или для привлечения инвестиций в криптовалютные проекты.