  • Барселона
  • Примера
Поделиться:
Комментарии:
0
#Барселона #Примера

«Барселона» выпустила токены. Очень коротко и понятно – что это значит

24 июня, 17:00

«Барселона» выпустила криптовалюту BAR. И за два часа продала все 600 тысяч токенов за 1,2 млн евро (один токен стоит два евро).

Токен – это не совсем криптовалюта. Он тоже работает в системе блокчейн, но используется в частных случаях. Например, для внутренней виртуальной валюты или для привлечения инвестиций в криптовалютные проекты.

Это как раз случай «Барсы». Покупка токенов позволяет  голосовать в опросах о жизни клуба, посещать VIP-ложу, некоторые домашние матчи бесплатно и обменивать токены на коллекционные товары.

Токены «Барселоны» купили в 106 странах мира. Клуб собирается продавать BAR еще, меняя цену токена в зависимости от спроса.

С «Барсой» работает компания Socios. Она уже запускала криптовалюту «Ювентуса», «Атлетико», «Ромы», «Вест Хэма», «ПСЖ», «Галатасарая» и UFC.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Барселона
#Примера