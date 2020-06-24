- Барселона
- Примера
«Барселона» выпустила токены. Очень коротко и понятно – что это значит
«Барселона» выпустила криптовалюту BAR. И за два часа продала все 600 тысяч токенов за 1,2 млн евро (один токен стоит два евро).
Токен – это не совсем криптовалюта. Он тоже работает в системе блокчейн, но используется в частных случаях. Например, для внутренней виртуальной валюты или для привлечения инвестиций в криптовалютные проекты.
Это как раз случай «Барсы». Покупка токенов позволяет голосовать в опросах о жизни клуба, посещать VIP-ложу, некоторые домашние матчи бесплатно и обменивать токены на коллекционные товары.
Токены «Барселоны» купили в 106 странах мира. Клуб собирается продавать BAR еще, меняя цену токена в зависимости от спроса.
С «Барсой» работает компания Socios. Она уже запускала криптовалюту «Ювентуса», «Атлетико», «Ромы», «Вест Хэма», «ПСЖ», «Галатасарая» и UFC.