Кто такой Дест – новичок «Барсы». Уезжал со сборов из-за политики, играет на барабанах и сидит в снапчате с аккаунта мамы
Сержиньо Дест – 19-летний новичок «Барселоны» за 21 млн из «Аякса». Правый защитник. В профутболе два года.
🇺🇸Дест – сын голландки и американского военного, который служил в Голландии. За какую страну играть, Дест определился всего два года назад.
- Тогда на молодежном уровне он выступал за США, во взрослой сборной – только в товарищеских играх.
- Но встречался с главным тренером Голландии Рональдом Куманом.
Дест выбрал США и объяснился: «Многим ты нужен, только когда все идет хорошо. Сборная США помогала, когда дела складывались не очень, и я благодарен за это. Она помогла пережить сложные времена, а если бы не дала шанс, возможно, я бы не достиг высокого уровня». И еще: «Сердце подсказывало мне, что США – это лучший вариант».
Это намек еще и на голландскую молодежку, куда Дест не вызывался. «Отец тогда напомнил, что у меня есть и американский паспорт».
🌎Дест вырос в Голландии, а в Америке побывал впервые только в 2014 году. «Когда приехал в Нью-Йорк, то смотрел на все с широко открытыми глазами. Никогда не видел ничего такого же большого. Думаю, Нью-Йорк – это лучший город».
Английским он тогда почти не владел: «Знал его плохо, да я и не задумывался об американских корнях. В молодежке язык улучшился, я стал больше чувствовать себя американцем. Быть им – здорово. А американский паспорт – один из самых красивых в мире».
🏠Уехал из «Аякса» домой посреди сбора в Катаре в январе 2020-го. Как объяснил клуб,Дест чувствовал опасность в регионе на фоне напряженных отношений США и Ирана. В начале января американские войска убили иранского генерала Касема Сулеймани получили атаку на свои базы в Ираке.
По информации ESPN, Дест улетел на частном самолете, а не на коммерческом рейсе. Прилетев, он тренировался с резервистами до возвращения основной команды.
👕Уже раньше рассуждал об испанских клубах и не стремился в АПЛ: «Хочу играть в «Барселоне», «Реале». В АПЛ хорошая лига, но не знаю, подходит ли она моему стилю». Может, подошла бы? Эксперт по «Аяксу» Марк Гешвинд его качества выделял так: «Нечасто увидишь быстрого защитника с хорошим ведением мяча, но еще реже – защитника, который спокойно чувствует себя с мячом и владеет им много. Как Дани Алвес и Марсело».
♻️Еще одна цитата – про 14-летнего Деста. от директора по развитию академии «Аякса»: «Периодически он грубил тренерам, а если не нравилось упражнение – просто не выполнял его. Но я ошибался, думая, что он был непослушным. Все это и сформировало его характер и личность».
📨Он сидит в снапчате, но использует аккаунт матери, чтобы не лезли фанаты.
📷Почти не сидит в инсте: 50 постов за четыре года.
🥁А еще играет на барабанах. Вот что он исполнил на одной из амстердамских улиц: