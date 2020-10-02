Кто такой Дест – новичок «Барсы». Уезжал со сборов из-за политики, играет на барабанах и сидит в снапчате с аккаунта мамы

Сержиньо Дест – 19-летний новичок «Барселоны» за 21 млн из «Аякса». Правый защитник. В профутболе два года.

🇺🇸Дест – сын голландки и американского военного, который служил в Голландии. За какую страну играть, Дест определился всего два года назад.

Тогда на молодежном уровне он выступал за США, во взрослой сборной – только в товарищеских играх.

Но встречался с главным тренером Голландии Рональдом Куманом.

Дест выбрал США и объяснился: «Многим ты нужен, только когда все идет хорошо. Сборная США помогала, когда дела складывались не очень, и я благодарен за это. Она помогла пережить сложные времена, а если бы не дала шанс, возможно, я бы не достиг высокого уровня». И еще: «Сердце подсказывало мне, что США – это лучший вариант».

Это намек еще и на голландскую молодежку, куда Дест не вызывался. «Отец тогда напомнил, что у меня есть и американский паспорт».