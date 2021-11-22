Педри
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Барселона
Педри выиграл приз лучшему молодому футболисту Европы. Он обошел в голосовании Гринвуда и Сака
4 часа назад
Tuttosport объявил итоги голосования Golden Boy-2021. Приз получил 18-летний Педри, играющий за «Барселону» и сборную Испании.
- В голосовании участвовали 40 журналистов из разных изданий, в том числе из L’Équipe, Marca, A Bola, Bild, Times.
- Педри набрал 318 очков, у ближайшего к нему Джуда Беллингема 119 очков. Tuttosport пишет, что еще ни разу в истории награды между первым и вторым местом не было такого разрыва.
- В шорт-лист вошли 20 человек. Педри обошел в голосовании Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Родриго («Реал»). В прошлом году приз получил Эрлинг Холланд.
На Golden Boy может претендовать футболист в возрасте до 21 года, выступающий в высшем дивизионе европейского чемпионата.
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