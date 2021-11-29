Педри
Примера
Барселона
Золотой мяч
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Педри – лучший молодой игрок 2021 года
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Полузащитник «Барселоны» Педри стал лучшим футболистом 2021 года U-21 и получил приз на церемонии вручения «Золотого мяча». Ему 19 лет.
В голосовании он обошел Джуда Беллингхема («Боруссия» Д), Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеша («ПСЖ») и Джамала Мусиалу («Бавария»).
- В 2021 году Педри провел за сезон 73 матча и выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны». В октябре он подписал контракт с клубом, в котором прописаны отступные в 1 миллиард евро.
- В составе сборной Испании Педре играл в финале Олимпиады-2020, вошел в символическую сборную Евро-2020 и стал лучшим молодым игроком на турнире.
- Педри – обладатель премии Golden Boy-2021.
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