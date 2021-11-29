Педри – лучший молодой игрок 2021 года

Полузащитник «Барселоны» Педри стал лучшим футболистом 2021 года U-21 и получил приз на церемонии вручения «Золотого мяча». Ему 19 лет.

В голосовании он обошел Джуда Беллингхема («Боруссия» Д), Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеша («ПСЖ») и Джамала Мусиалу («Бавария»).