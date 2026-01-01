Педри

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Футбол
Педри – лучший молодой игрок 2021 года
#Педри
Футбол
Педри выиграл приз лучшему молодому футболисту Европы. Он обошел в голосовании Гринвуда и Сака
#Педри
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Футбол
Педри подписал пятилетний контракт с «Барселоной». Отступные – 1 млрд евро
#Педри
Футбол
Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
#Золотой мяч
Футбол
18-летний Педри претендует на «Золотой мяч». Это лидер сезона-2020/21 по количеству матчей
#Педри
Футбол
Рейна, Мусиала, Педри – претенденты на приз лучшему молодому игроку года
#Джованни Рейна
Футбол
Испания не обыграла Египет на Олимпиаде-2020. За нее играют Педри, Ольмо и другие участники Евро
#Олимпиада
Футбол
Педри – лучший молодой игрок Евро-2020
#Педри
Футбол
Педри пробежал больше всех на Евро-2020. Он единственный, кто набегал больше 60 км
#Педри
Футбол
Испания забила в свои ворота с 45 метров. Это самый дальний автогол в истории Евро
#Евро-2020
Футбол
🇪🇸 Педри стал самым молодым игроком, вышедшим в старте на матч плей-офф Евро. Ему 18 лет и 215 дней
#Педри
Футбол
Педри – самый молодой испанец в истории чемпионатов Европы
#Педри
Футбол
Два 17-летних подростка забили за «Барселону» в матче Лиги чемпионов
#Барселона