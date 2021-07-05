Педри
Евро-2020
Испания
Педри пробежал больше всех на Евро-2020. Он единственный, кто набегал больше 60 км
05 июля, 20:50
Полузащитник сборной Испании провел на Евро-2020 пять матчей: все начинал в старте и четыре доиграл до конца, в матче со Швейцарией заменился на последних минутах дополнительного времени.
За это время Педри пробежал 61,5 километра. В тройку попали чех Томаш Соучек (57,9 км) и итальянец Жоржиньо (57,7 км).
Испания сыграет с Италией в полуфинале Евро-2020. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.
- Педри 18 лет. Он играет за «Барселону».
- Это самый молодой футболист, который вышел в стартовом составе на матч плей-офф чемпионата Европы. В матче 1/8 финала с Хорватией ему было 18 лет и 215 дней. Он побил рекорд Уэйна Руни.
- На Евро-2020 он забил самый дальний автогол – около 45 метров, когда отпасовал на вратаря в матче с Хорватией.
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