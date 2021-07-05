Педри пробежал больше всех на Евро-2020. Он единственный, кто набегал больше 60 км

Полузащитник сборной Испании провел на Евро-2020 пять матчей: все начинал в старте и четыре доиграл до конца, в матче со Швейцарией заменился на последних минутах дополнительного времени.

За это время Педри пробежал 61,5 километра. В тройку попали чех Томаш Соучек (57,9 км) и итальянец Жоржиньо (57,7 км).

Испания сыграет с Италией в полуфинале Евро-2020. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.