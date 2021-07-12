Педри – лучший молодой игрок Евро-2020

На Евро-2020 за сборную Испании Педри провел шесть матчей, но не отметился результативными действиями.

«То, что сделал Педри на этом турнире в 18 лет, не сделал никто – даже Андрес Иньеста. Это невероятно, уникально», – сказал главный тренер Испании Луис Энрике.