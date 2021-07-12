Педри
Евро-2020
Испания
Педри – лучший молодой игрок Евро-2020
вчера, 02:34
На Евро-2020 за сборную Испании Педри провел шесть матчей, но не отметился результативными действиями.
«То, что сделал Педри на этом турнире в 18 лет, не сделал никто – даже Андрес Иньеста. Это невероятно, уникально», – сказал главный тренер Испании Луис Энрике.
- Педри входит в тройку лучших игроков на турнире по дистанции. Он пробежал 76,1 км. Выше него только Жоржиньо и Калвин Филлипс.
- Педри стал автором самого дальнего автогола в истории чемпионатов Европы – 45 метров.
- Педри 18 лет. Он выступает за «Барселону».
- Доннарумма – лучший игрок Евро-2020
- Италия – самая результативная и бьющая сборная на Евро-2020
- Роналду – лучший бомбардир Евро-2020. Он забил пять голов и опередил Шика благодаря ассисту
- Евро-2020 – самый результативный в истории. На нем забито 142 гола
- Цубер – лучший ассистент Евро-2020. Три из четырех ассистов он отдал за один матч
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