Педри
Евро-2020
Испания
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#Педри #Евро-2020 #Испания

Педри – лучший молодой игрок Евро-2020

вчера, 02:34

На Евро-2020 за сборную Испании Педри провел шесть матчей, но не отметился результативными действиями.

«То, что сделал Педри на этом турнире в 18 лет, не сделал никто – даже Андрес Иньеста. Это невероятно, уникально», – сказал главный тренер Испании Луис Энрике.

  • Педри входит в тройку лучших игроков на турнире по дистанции. Он пробежал 76,1 км. Выше него только Жоржиньо и Калвин Филлипс.
  • Педри стал автором самого дальнего автогола в истории чемпионатов Европы – 45 метров.
  • Педри 18 лет. Он выступает за «Барселону».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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