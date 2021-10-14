Педри подписал пятилетний контракт с «Барселоной». Отступные – 1 млрд евро

Педри дебютировал в «Барселоне» в прошлом сезоне. Сюжеты с того времени:

• Педри – самый молодой испанец в истории чемпионатов Европы.

• Педри стал самым молодым игроком, вышедшим в старте на матч плей-офф Евро. Ему 18 лет и 215 дней.

• Педри пробежал больше всех на Евро-2020. Он единственный, кто набегал больше 60 км.

• 18-летний Педри претендует на «Золотой мяч». Это лидер сезона-2020/21 по количеству матчей.

• 17-летний пацан – новый герой «Барселоны». Ездит на матчи с водителем, чуть не попал в «Реал».

• В 18 лет Педри играет больше всех в Европе. Помогают детские занятия легкой атлетикой – даже отказывается от отпуска.

Сейчас «Барселона» объявила о продлении контракта с Педри. Новые условия – соглашение действует до 2026 года, а сумма отступных составляет 1 млрд евро.