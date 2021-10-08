18-летний Педри претендует на «Золотой мяч». Это лидер сезона-2020/21 по количеству матчей

Игрок «Барселоны» Педри претендует сразу на две награды от France Football. Он вошел в список претендентов на приз лучшему молодому игроку года.

Еще Педри оказался в списке кандидатов на «Золотой мяч». Он объявлен в третьей пятерке, а всего за награду поборются 30 футболистов.

В сезоне-2020/21 Педри сыграл 73 матча. Все остальные игроки в Европе провели меньше игр. Педри выступал за сборную Испании на Евро-2020, а потом дошел до финала Олимпиады.

Педри 18 лет. Он играет на позиции полузащитника.

Бонуччи, Канте и Маунт – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»