Педри
Золотой мяч
Барселона
18-летний Педри претендует на «Золотой мяч». Это лидер сезона-2020/21 по количеству матчей
58 минут назад
Игрок «Барселоны» Педри претендует сразу на две награды от France Football. Он вошел в список претендентов на приз лучшему молодому игроку года.
Еще Педри оказался в списке кандидатов на «Золотой мяч». Он объявлен в третьей пятерке, а всего за награду поборются 30 футболистов.
В сезоне-2020/21 Педри сыграл 73 матча. Все остальные игроки в Европе провели меньше игр. Педри выступал за сборную Испании на Евро-2020, а потом дошел до финала Олимпиады.
Педри 18 лет. Он играет на позиции полузащитника.
Бонуччи, Канте и Маунт – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»
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