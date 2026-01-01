Педри

Лента
Материалы
Новости
В 18 лет Педри играет больше всех в Европе. Помогают детские занятия легкой атлетикой – даже отказывается от отпуска
#Педри
17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
17-летний пацан – новый герой «Барселоны». Ездит на матчи с водителем, чуть не попал в «Реал»
#Педри
Дембеле проигрывает конкуренцию 17-летним пацанам, но не уходит из «Барселоны»
#Усман Дембеле