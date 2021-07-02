Унаи Симон
Евро-2020
Испания
Поделиться:
Комментарии:
0
#Унаи Симон #Евро-2020 #Испания

🇪🇸 Унаи Симон признан лучшим игроком матча Швейцарии и Испании. Он отбил два удара в серии пенальти

02 июля, 22:25
Матч завершен
Швейцария
Шакири 68
1:1
(по пен. 1 : 3)
Матч завершен
Испания
Закария 8
  • Вратарь Испании Унаи Симон провел весь матч. Он пропустил один гол и сделал один сейв за основное и дополнительное время.
  • В серии пенальти он отбил два удара из трех, еще один раз игрок Швейцарии пробил выше ворот.

История об Унаи Симоне из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Кумир – Буффон: «Когда я начал смотреть футбол, то мне сразу понравился Буффон. Он произвел на меня удивительное впечатление! Он был джентльменом как на поле, так и за его пределами. Это мне нравилось в нем больше всего».

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Швейцарию расстроил автогол резервного полузащитника, который подставил вратаря Зоммера. Самое удивительное: раньше он уже делал то же самое
Один из секретов Швейцарии – поразительная стабильность. Уже четвертый турнир подряд это одни и те же состав, тренер, результат
В гимне Испании нет слов – и уже 260 лет никто не может их придумать
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Унаи Симон
#Евро-2020
#Испания