🇪🇸 Унаи Симон признан лучшим игроком матча Швейцарии и Испании. Он отбил два удара в серии пенальти

История об Унаи Симоне из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Кумир – Буффон: «Когда я начал смотреть футбол, то мне сразу понравился Буффон. Он произвел на меня удивительное впечатление! Он был джентльменом как на поле, так и за его пределами. Это мне нравилось в нем больше всего».