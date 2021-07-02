Унаи Симон
Евро-2020
Испания
🇪🇸 Унаи Симон признан лучшим игроком матча Швейцарии и Испании. Он отбил два удара в серии пенальти
02 июля, 22:25
- Вратарь Испании Унаи Симон провел весь матч. Он пропустил один гол и сделал один сейв за основное и дополнительное время.
- В серии пенальти он отбил два удара из трех, еще один раз игрок Швейцарии пробил выше ворот.
История об Унаи Симоне из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Кумир – Буффон: «Когда я начал смотреть футбол, то мне сразу понравился Буффон. Он произвел на меня удивительное впечатление! Он был джентльменом как на поле, так и за его пределами. Это мне нравилось в нем больше всего».
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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