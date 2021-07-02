Один из секретов Швейцарии – поразительная стабильность. Уже четвертый турнир подряд это одни и те же состав, тренер, результат

Швейцария пропустила Евро-2012, а после этого выходила на каждый крупный турнир. Теперь без нее не обходится ни один из них.

Стабильность – в результатах

✅ ЧМ-2014: выход из группы, проигрыш в 1/8. Не хватило чуть-чуть – в овертайме пропустила от Аргентины на 118-й минуте.

✅ Евро-2016: выход из группы, проигрыш в 1/8. Не хватило чуть-чуть – по пенальти уступила Польше.

✅ ЧМ-2018: выход из группы, проигрыш в 1/8. Не хватило чуть-чуть – поражение 0:1 от Швеции после гола с рикошета.

✅ Евро-2020: выход из группы, но победа в 1/8. И опять могло не хватить чуть-чуть – хоть при незабитом пенальти при счете 1:0, хоть на последних минутах при счете 2:3.

Стабильность – в составах

▶️ ЧМ-2014: тогда еще были такие чуть забытые персонажи, как Сендерос или Инлер, но уже хватало игроков, которые поехали через семь лет на Евро-2020. Это Зоммер, Мехмеди, Гавранович и молодежь в лице Сеферовича, Джаки, Родригеса, Шера и Шакири. Всю эту компанию вы только что видели на поле в матче против Франции в 1/8 финала.

Лидер Швейцарии Джака – сын албанских беженцев. Отец сидел в тюрьме за политику, а брат сыграл против Джаки за Албанию

▶️ Евро-2016: 15 человек из состава двухлетней давности поехали играть.

▶️ ЧМ-2018: по сравнению с Евро на чемпионат мира поехали 17 игроков.

▶️ Евро-2020: 14 игроков остались в заявке по сравнению с ЧМ-2018.

Притом Швейцария – не самая возрастная команда Евро. Средний возраст – 26,9: из четвертьфиналистов это примерно как у Испании и Украины.