Один из секретов Швейцарии – поразительная стабильность. Уже четвертый турнир подряд это одни и те же состав, тренер, результат
Швейцария пропустила Евро-2012, а после этого выходила на каждый крупный турнир. Теперь без нее не обходится ни один из них.
Стабильность – в результатах
✅ ЧМ-2014: выход из группы, проигрыш в 1/8. Не хватило чуть-чуть – в овертайме пропустила от Аргентины на 118-й минуте.
✅ Евро-2016: выход из группы, проигрыш в 1/8. Не хватило чуть-чуть – по пенальти уступила Польше.
✅ ЧМ-2018: выход из группы, проигрыш в 1/8. Не хватило чуть-чуть – поражение 0:1 от Швеции после гола с рикошета.
✅ Евро-2020: выход из группы, но победа в 1/8. И опять могло не хватить чуть-чуть – хоть при незабитом пенальти при счете 1:0, хоть на последних минутах при счете 2:3.
Стабильность – в составах
▶️ ЧМ-2014: тогда еще были такие чуть забытые персонажи, как Сендерос или Инлер, но уже хватало игроков, которые поехали через семь лет на Евро-2020. Это Зоммер, Мехмеди, Гавранович и молодежь в лице Сеферовича, Джаки, Родригеса, Шера и Шакири. Всю эту компанию вы только что видели на поле в матче против Франции в 1/8 финала.
Лидер Швейцарии Джака – сын албанских беженцев. Отец сидел в тюрьме за политику, а брат сыграл против Джаки за Албанию
▶️ Евро-2016: 15 человек из состава двухлетней давности поехали играть.
▶️ ЧМ-2018: по сравнению с Евро на чемпионат мира поехали 17 игроков.
▶️ Евро-2020: 14 игроков остались в заявке по сравнению с ЧМ-2018.
Притом Швейцария – не самая возрастная команда Евро. Средний возраст – 26,9: из четвертьфиналистов это примерно как у Испании и Украины.
Стабильность – в выступлении лидеров
Получается, за последние четыре крупных турнира Швейцария провела по четыре матча.
⭐️ Шакири провел все 16 игр. Даже 17, если учесть, что он ездил еще на ЧМ-2010.
⭐️ Родригес отыграл во всех 16-ти.
⭐️ У Джаки тоже 16 матчей.
⭐️ Сеферович провел 15 игр.
⭐️ Зоммер – в 12-ти, он основной вратарь, начиная с Евро-2016.
⭐️ Шер сыграл 11 матчей.
⭐️ У Мехмеди набралось десять матчей.
Зоммер, Родригес, Джака, Шакири и Сеферович – до сих пор основные игроки и фактически главные звезды. Шер тоже выходит часто, это зависит от позиции Родригеса.
Стабильность – в их решающих действиях
На Евро-2020:
⚽️ ⚽️ ⚽️ Сеферович – три гола.
⚽️ ⚽️ 🎯 Шакири – два гола, один ассист.
⚽️ Гавранович – гол.
🎯 Джака – ассист.
🌟 Зоммер – вытащил решающий пенальти.
Родригес тоже бы вписался, если бы забил пенальти.
Сколько будет лет всей той восьмерке, которая ездила на ЧМ-2014, когда начнется ЧМ-2022:
🌒 Сеферович – 30
🌒 Родригес – 30
🌒 Джака – 30
🌒 Шер – 30, исполнится 31
🌒 Шакири – 31
🌒 Мехмеди – 31
🌒 Зоммер – 33, исполнится 34
🌒 Гавранович – 33
Стабильность – на позиции тренера
Тут все просто. Владимир Петкович сменил Отмара Хитцфельда в 2014 году и работает со сборной Швейцарии уже семь лет. Требования игрокам прекрасно известны. Вместе помимо больших турниров они доходили еще и до полуфинала Лиги наций, а в матче за третье место проиграли Англии только по пенальти.
Тренер Швейцарии учил язык на спор и однажды оставил жену в другой стране, чтобы не отвлекала от работы
А есть ли на подходе молодежь?
В заявке есть 22-летний Рубен Варгас, он пока больше выходит на замену. В расширенную УЕФА из 26 игроков заявку попали молодые защитники Омераджич (19 лет), Лотомба (22 года) и Джемерт (23 года).
Несколько турниров вполне по силам провести центральному защитнику Эльведи – ему 24, всего на год старше его партнер по обороне Аканжи. Такого же (24) возраста полузащитники Закария и Соу, форвард Эмболо. 26 правому защитнику Мбабу.
Сила Швейцарии – в ее сыгранности, но еще и в том, что поколение Джаки, Шакири и Сеферовича не оборвет историю. Возраст вратаря – не проблема, Зоммеру 32, но он серьезно следит за своим здоровьем. Защитникам – гораздо меньше 30. В полузащите на подходе игроки клубов топ-5 лиг, Эмболо уже отметился в нападении.
Ветеранов плавно заменят новые сборники с опытом. Через это Швейцария уже прошла в 2010-х, когда привыкла играть без Джуру, Лихтштайнера, Бехрами и Джеймаили.