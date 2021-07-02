Тренер Швейцарии учил язык на спор и однажды оставил жену в другой стране, чтобы не отвлекала от работы

Он уехал из Югославии, но помогал югославским беженцам

Когда Петковичу было 25, он вместе с родителями оставил Югославию и переехал в Швейцарию. Все из-за нестабильной политической ситуации в стране. Это была середина 80-х, и Югославия уже скатывалась в кризис, который позднее приведет к ее распаду.

«Я покидал родной дом, чтобы просто играть в футбол. Я не хотел быть частью политической системы, которая разрушает все. Мне хотелось мира и спокойствия, поэтому я и уехал в стабильную Швейцарию».

Сначала Петкович работал в благотворительной организации при католической церкви Caritas – и параллельно изучал язык. Там он помогал обустраиваться другим югославским беженцам.

«Я чувствовал, что моя миссия – помогать людям. Тогда я старался ради комфортных жизней запутавшихся братьев из Югославии. Сейчас я помогаю футболистам стать лучше».

Не взял с собой жену на работу в другую страну – чтобы не отвлекала

Кубок Италии с «Лацио» в сезоне-2012/13 – единственный трофей в тренерской карьере Петковича. И взял он его в римском дерби против «Ромы». Потом вспоминал: «Тогда я не понимал, какая это великая победа. Думал, что фанаты радуются трофею. Но прошло много лет, и 26 мая стало моим вторым днем рождения. Болельщики «Лацио» встречают меня в Италии, Швейцарии, США и всегда благодарят за то 26 мая».

Петкович руководил «Лацио» полтора года и считает этот период самым важным в карьере. Почему ему так везло? Сам он называет одну причину: «Я оставил жену в Швейцарии. Поэтому в Риме сосредоточился на работе, и меня ничего не отвлекало. Это был правильный шаг, хоть она и злилась. Она тоже хотела в Италию».