Тренер Швейцарии учил язык на спор и однажды оставил жену в другой стране, чтобы не отвлекала от работы
Сборная Швейцарии прошла в четвертьфинал Евро-2020 и уже показала лучший результат в истории. Успех сделал тренер боснийского происхождения Владимир Петкович. Он руководит сборной аж с 2014 года. За это время Петкович отклонил предложения из Бундеслиги, Серии А и АПЛ – но его до сих пор не знают миллионы зрителей.
После этого текста вы все узнаете.
Он уехал из Югославии, но помогал югославским беженцам
Когда Петковичу было 25, он вместе с родителями оставил Югославию и переехал в Швейцарию. Все из-за нестабильной политической ситуации в стране. Это была середина 80-х, и Югославия уже скатывалась в кризис, который позднее приведет к ее распаду.
«Я покидал родной дом, чтобы просто играть в футбол. Я не хотел быть частью политической системы, которая разрушает все. Мне хотелось мира и спокойствия, поэтому я и уехал в стабильную Швейцарию».
Сначала Петкович работал в благотворительной организации при католической церкви Caritas – и параллельно изучал язык. Там он помогал обустраиваться другим югославским беженцам.
«Я чувствовал, что моя миссия – помогать людям. Тогда я старался ради комфортных жизней запутавшихся братьев из Югославии. Сейчас я помогаю футболистам стать лучше».
Не взял с собой жену на работу в другую страну – чтобы не отвлекала
Кубок Италии с «Лацио» в сезоне-2012/13 – единственный трофей в тренерской карьере Петковича. И взял он его в римском дерби против «Ромы». Потом вспоминал: «Тогда я не понимал, какая это великая победа. Думал, что фанаты радуются трофею. Но прошло много лет, и 26 мая стало моим вторым днем рождения. Болельщики «Лацио» встречают меня в Италии, Швейцарии, США и всегда благодарят за то 26 мая».
Петкович руководил «Лацио» полтора года и считает этот период самым важным в карьере. Почему ему так везло? Сам он называет одну причину: «Я оставил жену в Швейцарии. Поэтому в Риме сосредоточился на работе, и меня ничего не отвлекало. Это был правильный шаг, хоть она и злилась. Она тоже хотела в Италию».
Вернул президенту «Лацио» подаренную машину. Потому что через неделю втайне провел переговоры со сборной Швейцарии
3 января 2014-го. Сборная Швейцарии объявила, что Владимир Петкович станет ее тренером после ЧМ-2014. 4 января-2014 президент «Лацио» Клаудио Лотито уволил Петковича.
Петкович потом вспоминал: «С «Лацио» у меня вышла не очень красивая история. Швейцария не могла долго ждать с объявлением и сообщила о моем назначении внезапно. У нас состоялся не самый приятный разговор с Лотито, он много ругался на итальянском. Жалко, что он подарил мне машину в честь Нового года. Ее потом пришлось вернуть».
Петкович знает 8 языков. Один из них выучил, поспорив с женой
Загибайте пальцы: английский, итальянском, французский, немецкий, испанский, русский, боснийский и хорватский. Русский язык он выучил в школе. Испанский – так:
«Я часто спорил с Лильен. Однажды она спросила, слабо ли мне выучить какой-нибудь новый язык? Я сказал: не проблема. Через неделю уже ходил к учителю по испанскому».
Простое объяснение, почему в его сборной так много натурализованных игроков
«Если иностранец, играющий за Швейцарию, провел плохой матч – это значит он просто провел плохой матч. Это не значит, что он играл не от души. Такое просто бывает».
Сейчас за Швейцарию играют футболисты с албанскими, доминиканскими, чилийскийми, португальскими корнями и корнями других стран. Петковичу в кайф:
«Здорово, когда в команде много игроков разных происхождений и взглядов. Даже если это сборная. Почему? Просто это добавляет вариативность во взглядах и подходах. Кто-то может быть техничным. Кто-то играет без трюков и только на результат. Но так собирается интересная и яркая команда».