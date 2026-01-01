Владимир Петкович

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Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
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#Россия
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Тренер Швейцарии учил язык на спор и однажды оставил жену в другой стране, чтобы не отвлекала от работы
#Владимир Петкович
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