Две недели счастья Зоммера. Слетал к новорожденной дочери, успел обратно на тренировку, а потом затащил Швейцарию в 1/4 Евро
Франция уступила Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 – счет 3:3 в основное и дополнительное время, 4:5 – в серии пенальти. Решающий удар смазал Килиан Мбаппе, а вытащил его швейцарский голкипер Янн Зоммер.
Главный сейв жизни:
И безумные эмоции – Швейцария вышибла с Евро чемпионов мира:
Эмоции на Евро для Швейцарии идут по нарастающей. Неприятные 1:1 против Уэльса, разгром 0:3 от Италии, где Зоммер пропускал голы издали, большой вопрос по выходу из группы, а тут еще и бесконечные перелеты.
Швейцария налетала на Евро больше всех других сборных – 13 тысяч километров. Минимум 15 часов в воздухе за две недели
После поражения от Италии Зоммер сел на рейс в Кельн – в этом городе рожала его жена. В 2019 году у них родилась дочь Мила. 16 июня 2021-го появилась и вторая дочка Найла.
Футбольная ассоциация Швейцарии даже предположила, что Зоммер может пропустить игру с Турцией. Но он неожиданно прибыл 18-го числа утром. Так получилось, что Зоммер даже не пропустил тренировок – накануне 17-го команда не тренировалась. Так что вопросов по его участию в матче против Турции уже не возникало.
«Я приехал в аэропорт сразу после игры в Италии и смог взять на руки жену и дочь. В четверг я насладился целым днем вместе с семьей, наши дочери впервые встретились. Затем я вернулся в Рим с совершенно иным, позитивным настроением.
Конечно, хотелось, чтобы я приехал вовремя – к родам. Но моя жена – очень сильная женщина, которая последние несколько недель была одна. Очень горжусь ею и, конечно, эйфория сейчас преобладает», – говорил он перед игрой.
От Турции Зоммер, правда, снова пропустил издали, но и классных сейвов наделал немало. Дальше Швейцария дождалась выхода из группы, а что она натворила в игре с Францией, вы и так знаете.
Эти две недели – просто праздник для вратаря:
🎁 16 июня: рождение дочери.
🎁 17 июня: день вместе с семьей.
🎁 20 июня: уверенная победа Швейцарии над Турцией.
🎁 21 июня: официальный выход Швейцарии в плей-офф.
🎁 28 июня: сейв с пенальти Мбаппе, выбитые чемпионы мира, выход Швейцарии в четвертьфинал.
Продлится ли счастье до 2 июля включительно? Там у швейцарцев матч против Испании в Санкт-Петербурге. Предыдущая игра в этом городе завершилась для них поражением в 1/8 финала ЧМ-2018 от шведов.