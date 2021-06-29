Две недели счастья Зоммера. Слетал к новорожденной дочери, успел обратно на тренировку, а потом затащил Швейцарию в 1/4 Евро

Футбольная ассоциация Швейцарии даже предположила, что Зоммер может пропустить игру с Турцией. Но он неожиданно прибыл 18-го числа утром. Так получилось, что Зоммер даже не пропустил тренировок – накануне 17-го команда не тренировалась. Так что вопросов по его участию в матче против Турции уже не возникало.

«Я приехал в аэропорт сразу после игры в Италии и смог взять на руки жену и дочь. В четверг я насладился целым днем вместе с семьей, наши дочери впервые встретились. Затем я вернулся в Рим с совершенно иным, позитивным настроением.

Конечно, хотелось, чтобы я приехал вовремя – к родам. Но моя жена – очень сильная женщина, которая последние несколько недель была одна. Очень горжусь ею и, конечно, эйфория сейчас преобладает», – говорил он перед игрой.

От Турции Зоммер, правда, снова пропустил издали, но и классных сейвов наделал немало. Дальше Швейцария дождалась выхода из группы, а что она натворила в игре с Францией, вы и так знаете.