Евро-2020
Янн Зоммер
Денис Закария
Швейцария
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#Евро-2020 #Швейцария #Янн Зоммер #Денис Закария

Швейцарию расстроил автогол резервного полузащитника, который подставил вратаря Зоммера. Самое удивительное: раньше он уже делал то же самое

02 июля, 20:22
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».

Сборные Швейцарии и Испании встретились в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро-2020. На восьмой минуте испанцы открыли счет. После удара Жорди Альбы ногу подставил Денис Закария, и мяч влетел в ворота Янна Зоммера.

Перед игрой в составе швейцарцев была лишь одна интрига – кто заменит дисквалифицированного капитана Гранита Джаку. Самым вероятным был выход Закарии. На Евро он выходил только в первом матче против Уэльса – отыграл менее получаса. Теперь появился в старте.

В игре с Испанией не повезло именно Закарии. И Зоммеру тоже – этот рикошет обезоружил и вратаря.

Закария в начале второго тайма чуть не забил в чужие – после розыгрыша углового пробил чуть мимо ворот.

В менхенгладбахской «Боруссии» выступают целых пять швейцарцев – Эльведи, Эмболо и Ланг (первые двое тоже играют на Евро), а еще – как раз Закария и Зоммер. Вместе эти двое провели уже четыре сезона.

Две неприятные истории для обоих случились в начале 2020-го.

В феврале «Боруссия» комфортно вела 2:0 в гостях с «Лейпцигом» и контролировала игру. А затем пропустила глупый гол: Зоммер в борьбе за мяч перевалился через Закарию и потерял его – так «Лейпциг» отыграл один гол (сделал это, кстати, Патрик Шик). В конце игры «Боруссия» упустила победу – 2:2.

В марте в Менхенгладбахе играли две «Боруссии». На 36-й минуте Закария и Зоммер столкнулись в борьбе за мяч. Закария был заменен. Оказалось – травма колена, так Закария выбыл на целых восемь месяцев.

Если бы Евро не было перенесено из-за пандемии коронавируса, Швейцария поехала бы на него без Закарии. Вероятно, травма помешала игроку перейти в более статусный клуб – за ним следили представители команд АПЛ и Серии А.

Зато за сезон-2020/21 они вместе с Зоммером сыграли в плей-офф Лиги чемпионов. В плей-офф были и на Евро, но выступили по-разному.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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