Швейцарию расстроил автогол резервного полузащитника, который подставил вратаря Зоммера. Самое удивительное: раньше он уже делал то же самое

Сборные Швейцарии и Испании встретились в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро-2020. На восьмой минуте испанцы открыли счет. После удара Жорди Альбы ногу подставил Денис Закария, и мяч влетел в ворота Янна Зоммера.

Перед игрой в составе швейцарцев была лишь одна интрига – кто заменит дисквалифицированного капитана Гранита Джаку. Самым вероятным был выход Закарии. На Евро он выходил только в первом матче против Уэльса – отыграл менее получаса. Теперь появился в старте.

В игре с Испанией не повезло именно Закарии. И Зоммеру тоже – этот рикошет обезоружил и вратаря.