Унаи Симон

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17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
Неловкий Симон – это нормально. Он пропускал в пустые ворота почти с центра поля
#Унаи Симон
Опять дурацкий автогол на Евро: вратарь Испании запустил мяч после паса с центра поля. У него и в лиге рекорд по голевым ошибкам
#Евро-2020