Сергей Карасев

Дата рождения
12 июня 1979 г.
Достижения
Судил Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020
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Футбол
Карасев – главный арбитр матча «Динамо» и «Зенита». Он уже судил их в октябре
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев назначен главным арбитром на матч Румынии и Исландии в отборе ЧМ-2022. Это его первая игра сборных в сезоне
#Сергей Карасев
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Футбол
Карасев назначен главным арбитром матча «Янг Бойз» и «Вильярреала» в Лиге чемпионов
#Сергей Карасев
Футбол
Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку. Карасев показал четыре желтые карточки
#РПЛ
Футбол
Бонуччи получил красную карточку за 12 минут. Матч Италия – Испания судит Карасев
#Леонардо Бонуччи
Футбол
Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги наций Италия – Испания
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев – главный арбитр на матч ЦСКА и «Спартака»
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев назначен главным арбитром матча отбора ЧМ-2022 между Грецией и Швецией
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев – главный судья матча за Суперкубок Европы между «Челси» и «Вильярреалом»
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев завершил работу на Евро-2020. Он отсудил три матча и еще в трех был резервным
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев назначен резервным арбитром на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев – резервный судья матча Чехия – Дания. Это будет пятая для него игра на Евро
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев – второй российский арбитр, отсудивший матч плей-офф Евро
#Сергей Карасев
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Футбол
Карасев в матче с Чехией показал де Лигту прямую красную карточку
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев назначен главным арбитром матча Нидерланды – Чехия на Евро-2020. Это будет его третья игра на турнире
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев назначен главным судьей на матч Германия – Венгрия
#Сергей Карасев
Футбол
Карасев будет работать на матче Италия – Швейцария
#Евро-2020
Футбол
Матч «Зенит» – «Локомотив» обслужит бригада Карасева. В игре может определиться чемпион РПЛ
#РПЛ
Футбол
Карасев заболел коронавирусом и снят с игры Боснии и Голландии в Лиге наций
#Сергей Карасев
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