Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку. Карасев показал четыре желтые карточки

Конфликт произошел, когда полузащитник «Динамо» Арсен Захарян исполнил подкат против защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. В потасовку вмешались Вячеслав Грулев и Георгий Джикия.

В массовой потасовке участвовали запасные игроки и тренеры. Джикия, Жиго, Грулев и Захарян получили по желтой карточке.

Всего за первый тайм главный арбитр Сергей Карасев показал семь желтых карточек: пять – «Динамо», две – «Спартаку».