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#РПЛ #Спартак #Сергей Карасев #Динамо

Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку. Карасев показал четыре желтые карточки

3 часа назад

Конфликт произошел, когда полузащитник «Динамо» Арсен Захарян исполнил подкат против защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. В потасовку вмешались Вячеслав Грулев и Георгий Джикия.

В массовой потасовке участвовали запасные игроки и тренеры. Джикия, Жиго, Грулев и Захарян получили по желтой карточке.

Всего за первый тайм главный арбитр Сергей Карасев показал семь желтых карточек: пять – «Динамо», две – «Спартаку».

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