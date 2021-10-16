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Игроки «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку. Карасев показал четыре желтые карточки
3 часа назад
Конфликт произошел, когда полузащитник «Динамо» Арсен Захарян исполнил подкат против защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. В потасовку вмешались Вячеслав Грулев и Георгий Джикия.
В массовой потасовке участвовали запасные игроки и тренеры. Джикия, Жиго, Грулев и Захарян получили по желтой карточке.
Всего за первый тайм главный арбитр Сергей Карасев показал семь желтых карточек: пять – «Динамо», две – «Спартаку».
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