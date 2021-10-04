Сергей Карасев
Лига наций
Италия
Испания
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#Сергей Карасев #Италия #Испания #Лига наций

Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги наций Италия – Испания

вчера, 11:39

6 октября Италия примет в Милане сборную Испании. В другом полуфинале днем позже сыграют Бельгия и Франция.

Российский арбитр Сергей Карасев будет работать на игре Италия – Испания.

  • Лайнсмены – Игорь Демешко, Максим Гаврилин.
  • Четвертый судья – Сергей Иванов.
  • На ВАР – голландец Пол ван Букел и немец Кристьян Дингерт.

Карасев летом работал на шести матчах чемпионатах Европы – на трех как главный судья, еще на трех резервным арбитром.

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Источник:
УЕФА
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