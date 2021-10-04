Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги наций Италия – Испания

6 октября Италия примет в Милане сборную Испании. В другом полуфинале днем позже сыграют Бельгия и Франция.

Российский арбитр Сергей Карасев будет работать на игре Италия – Испания.

Лайнсмены – Игорь Демешко, Максим Гаврилин.

Четвертый судья – Сергей Иванов.

На ВАР – голландец Пол ван Букел и немец Кристьян Дингерт.

Карасев летом работал на шести матчах чемпионатах Европы – на трех как главный судья, еще на трех резервным арбитром.