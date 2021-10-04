Сергей Карасев
Лига наций
Италия
Испания
Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги наций Италия – Испания
вчера, 11:39
6 октября Италия примет в Милане сборную Испании. В другом полуфинале днем позже сыграют Бельгия и Франция.
Российский арбитр Сергей Карасев будет работать на игре Италия – Испания.
- Лайнсмены – Игорь Демешко, Максим Гаврилин.
- Четвертый судья – Сергей Иванов.
- На ВАР – голландец Пол ван Букел и немец Кристьян Дингерт.
Карасев летом работал на шести матчах чемпионатах Европы – на трех как главный судья, еще на трех резервным арбитром.
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