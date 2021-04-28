РПЛ
Сергей Карасев
Зенит
Локомотив
Матч «Зенит» – «Локомотив» обслужит бригада Карасева. В игре может определиться чемпион РПЛ
46 минут назад
«Зенит» примет «Локомотив» в 28-м туре чемпионата России. Назначены судьи:
- Главный арбитр – Сергей Карасев.
- Ассистенты – Игорь Демешко, Максим Гаврилин.
- Резервный судья – Евгений Кукуляк.
- VAR – Евгений Турбин.
«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку
«Зенит» досрочно станет чемпионом РПЛ, если победит в этом матче.
Игра пройдет в воскресенье, 2 мая. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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