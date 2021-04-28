Матч «Зенит» – «Локомотив» обслужит бригада Карасева. В игре может определиться чемпион РПЛ

«Зенит» примет «Локомотив» в 28-м туре чемпионата России. Назначены судьи:

Главный арбитр – Сергей Карасев.

Ассистенты – Игорь Демешко, Максим Гаврилин.

Резервный судья – Евгений Кукуляк.

VAR – Евгений Турбин.

«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

«Зенит» досрочно станет чемпионом РПЛ, если победит в этом матче.

Игра пройдет в воскресенье, 2 мая. Начало – в 19:00 по московскому времени.