Сергей Карасев
Евро-2020
Дания
Чехия
Карасев – резервный судья матча Чехия – Дания. Это будет пятая для него игра на Евро
01 июля, 12:11
Российский судья Сергей Карасев получил назначение на четвертьфинальный матч Евро-2020, в котором встретятся сборные Чехии и Дании. Главный судья матча – Бьорн Куйперс.
Игра пройдет 3 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Ранее Карасев работал на матчах Германия – Венгрия, Италия – Швейцария и Нидерланды – Чехия. Также он был резервным арбитром на игре Австрии и Северной Македонии.
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