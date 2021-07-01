Карасев – резервный судья матча Чехия – Дания. Это будет пятая для него игра на Евро

Российский судья Сергей Карасев получил назначение на четвертьфинальный матч Евро-2020, в котором встретятся сборные Чехии и Дании. Главный судья матча – Бьорн Куйперс.

Игра пройдет 3 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее Карасев работал на матчах Германия – Венгрия, Италия – Швейцария и Нидерланды – Чехия. Также он был резервным арбитром на игре Австрии и Северной Македонии.