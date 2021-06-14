Евро-2020
Сергей Карасев
Италия
Швейцария
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#Евро-2020 #Италия #Швейцария #Сергей Карасев

Карасев будет работать на матче Италия – Швейцария

час назад

Матч сборных Италии и Швейцарии состоится 16 июня (начало – в 22:00 по московскому времени).

Обслуживать игру будет российский судья Сергей Карасев, ассистентами назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. На ВАР отработают немцы Марко Фриц и Кристиан Гиттельманн, а также поляк Павел Гиль.

Четвертый арбитр – Майкл Оливер.

Карасев уже работал на матче Евро-2020 – был резервным судьей, когда играли Австрия и Северная Македония.

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