Евро-2020
Сергей Карасев
Италия
Швейцария
Карасев будет работать на матче Италия – Швейцария
час назад
Матч сборных Италии и Швейцарии состоится 16 июня (начало – в 22:00 по московскому времени).
Обслуживать игру будет российский судья Сергей Карасев, ассистентами назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. На ВАР отработают немцы Марко Фриц и Кристиан Гиттельманн, а также поляк Павел Гиль.
Четвертый арбитр – Майкл Оливер.
Карасев уже работал на матче Евро-2020 – был резервным судьей, когда играли Австрия и Северная Македония.
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