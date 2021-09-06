Сергей Карасев
ЧМ-2022
Карасев назначен главным арбитром матча отбора ЧМ-2022 между Грецией и Швецией
06 сентября, 12:14
Бригада Сергея Карасева 8 сентября рассудит Грецию и Швецию в отборе чемпионата мира 2022 года.
- Главный арбитр – Сергей Карасев
- Ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин
- Резервный арбитр – Кирилл Левников
- Видеоассистент – Виталий Мешков
- Помощник видеоассистента – Сергей Иванов
Карасев регулярно получает назначения на международные матчи. Его предыдущим турниром сборных был Евро-2020, на котором он работал главным судьей на двух играх группового этапа и в одном матче 1/8 финала. В августе его назначили главным арбитром на две игры квалификации Лиги чемпионов.
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