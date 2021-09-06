Карасев назначен главным арбитром матча отбора ЧМ-2022 между Грецией и Швецией

Бригада Сергея Карасева 8 сентября рассудит Грецию и Швецию в отборе чемпионата мира 2022 года.

Главный арбитр – Сергей Карасев

Ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин

Резервный арбитр – Кирилл Левников

Видеоассистент – Виталий Мешков

Помощник видеоассистента – Сергей Иванов

Карасев регулярно получает назначения на международные матчи. Его предыдущим турниром сборных был Евро-2020, на котором он работал главным судьей на двух играх группового этапа и в одном матче 1/8 финала. В августе его назначили главным арбитром на две игры квалификации Лиги чемпионов.