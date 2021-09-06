Сергей Карасев
ЧМ-2022
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#Сергей Карасев #ЧМ-2022

Карасев назначен главным арбитром матча отбора ЧМ-2022 между Грецией и Швецией

06 сентября, 12:14

Бригада Сергея Карасева 8 сентября рассудит Грецию и Швецию в отборе чемпионата мира 2022 года.

  • Главный арбитр – Сергей Карасев
  • Ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин
  • Резервный арбитр – Кирилл Левников
  • Видеоассистент – Виталий Мешков
  • Помощник видеоассистента – Сергей Иванов

Карасев регулярно получает назначения на международные матчи. Его предыдущим турниром сборных был Евро-2020, на котором он работал главным судьей на двух играх группового этапа и в одном матче 1/8 финала. В августе его назначили главным арбитром на две игры квалификации Лиги чемпионов.

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Источник:
телеграм-канал РФС
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