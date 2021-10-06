Леонардо Бонуччи
Лига наций
Сергей Карасев
433
Италия
Испания
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#Леонардо Бонуччи #Лига наций #Сергей Карасев #Италия #Испания #433

Бонуччи получил красную карточку за 12 минут. Матч Италия – Испания судит Карасев

вчера, 22:54
Матч завершен
Италия
1:2
Матч завершен
Испания

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на полуфинал Лиги наций против Испании.

На 30-й минуте Бонуччи получил первую желтую карточку, на 42-й – вторую. Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил его с поля.

  • Последний раз Бонуччи удалялся в 2017 году за «Милан» в игре Серии А против «Дженоа».
  • В этом сезоне у него одна желтая карточка в шести матчах Серии А за «Ювентус».
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Источник:
Гол
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