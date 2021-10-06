Бонуччи получил красную карточку за 12 минут. Матч Италия – Испания судит Карасев

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на полуфинал Лиги наций против Испании.

На 30-й минуте Бонуччи получил первую желтую карточку, на 42-й – вторую. Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил его с поля.