Леонардо Бонуччи
Лига наций
Сергей Карасев
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Италия
Испания
Бонуччи получил красную карточку за 12 минут. Матч Италия – Испания судит Карасев
вчера, 22:54
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на полуфинал Лиги наций против Испании.
На 30-й минуте Бонуччи получил первую желтую карточку, на 42-й – вторую. Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил его с поля.
- Последний раз Бонуччи удалялся в 2017 году за «Милан» в игре Серии А против «Дженоа».
- В этом сезоне у него одна желтая карточка в шести матчах Серии А за «Ювентус».
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