Карасев назначен главным судьей на матч Германия – Венгрия

Матч третьего тура Евро-2020 группы F между Германией и Венгрией пройдет 23 июня в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Помогать Сергею Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым арбитром назначен Данни Маккели, который судил матч Финляндия – Россия. Видеопомощник рефери – Массимилиано Иррати.

На Евро-2020 Карасев судил матч Италия – Швейцария.