Сергей Карасев
Евро-2020
Германия
Венгрия
Карасев назначен главным судьей на матч Германия – Венгрия
2 часа назад
Матч третьего тура Евро-2020 группы F между Германией и Венгрией пройдет 23 июня в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.
Помогать Сергею Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым арбитром назначен Данни Маккели, который судил матч Финляндия – Россия. Видеопомощник рефери – Массимилиано Иррати.
На Евро-2020 Карасев судил матч Италия – Швейцария.
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