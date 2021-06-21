Сергей Карасев
Евро-2020
Германия
Венгрия
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#Сергей Карасев #Евро-2020 #Германия #Венгрия

Карасев назначен главным судьей на матч Германия – Венгрия

2 часа назад

Матч третьего тура Евро-2020 группы F между Германией и Венгрией пройдет 23 июня в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Помогать Сергею Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертым арбитром назначен Данни Маккели, который судил матч Финляндия – Россия. Видеопомощник рефери – Массимилиано Иррати.

На Евро-2020 Карасев судил матч Италия – Швейцария.

Германия
-:-
Венгрия
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Источник:
УЕФА
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