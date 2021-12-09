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#Сергей Карасев #РПЛ #Зенит #Динамо

Карасев – главный арбитр матча «Динамо» и «Зенита». Он уже судил их в октябре

2 часа назад

«Динамо» и «Зенит» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Игра пройдет 12 декабря и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ассистентами Сергея Карасева станут Алексей Лунев и Максим Гаврилин. Резервным судьей назначен Павел Шадыханов. На ВАР отработает Владимир Москалев, на AВАР – Игорь Демешко. Инспектор – Эдуард Малый.

  • 29 октября Карасев был главным арбитром на матче 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо», который закончился со счетом 4:1.
  • В этом сезоне он работал как главный судья на трех матчах «Зенита» и на двух играх «Динамо».

После 17-го тура РПЛ «Зенит» набрал 37 очков и лидирует в турнирной таблице. У «Динамо» 35 очков и второе место.

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Источник:
РФС
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