Карасев – главный судья матча за Суперкубок Европы между «Челси» и «Вильярреалом»

«Челси» встретится с «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА 11 августа. Игра начнется в 22:00 по московскому времени

Российский арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей этого матча.

Его ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый арбитр – белорус Алексей Кульбаков.

На ВАР будет работать немец Марко Фриц, его ассистенты – Павел Гиль из Польши и итальянец Массимилиано Иррати из Италии.

Этим летом Карасев работал на шести матчах Евро-2020. В трех из них главным судьей, еще в трех – резервным.