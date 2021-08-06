Сергей Карасев
Суперкубок УЕФА
Челси
Вильярреал
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#Сергей Карасев #Челси #Вильярреал #Суперкубок УЕФА

Карасев – главный судья матча за Суперкубок Европы между «Челси» и «Вильярреалом»

3 часа назад

«Челси» встретится с «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА 11 августа. Игра начнется в 22:00 по московскому времени

Российский арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей этого матча.

  • Его ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый арбитр – белорус Алексей Кульбаков.
  • На ВАР будет работать немец Марко Фриц, его ассистенты – Павел Гиль из Польши и итальянец Массимилиано Иррати из Италии.

Этим летом Карасев работал на шести матчах Евро-2020. В трех из них главным судьей, еще в трех – резервным.

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