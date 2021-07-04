Сергей Карасев
Евро-2020
Италия
Испания
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#Сергей Карасев #Евро-2020 #Италия #Испания

Карасев назначен резервным арбитром на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

04 июля, 15:03

Судья Сергей Карасев продолжает работу на Евро-2020. Он судил три матча чемпионата Европы. В игре Австрии и Северной Македонии Карасев был резервным арбитром.

В четвертьфинале Евро-2020 Карасев работал на игре Чехия – Дания. Там он тоже был заявлен четвертым судьей, а в поле матч судил Бьорн Куйперс.

Теперь Карасев отработает в роли резервного арбитра полуфинал Евро-2020. Италия и Испания сыграют 6 июля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

В роли главного арбитра на игре будет немецкий судья Феликс Брых.

Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80
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Источник:
Официальный сайт УЕФА
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