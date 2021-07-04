Карасев назначен резервным арбитром на матч Италия – Испания в полуфинале Евро-2020

Судья Сергей Карасев продолжает работу на Евро-2020. Он судил три матча чемпионата Европы. В игре Австрии и Северной Македонии Карасев был резервным арбитром.

В четвертьфинале Евро-2020 Карасев работал на игре Чехия – Дания. Там он тоже был заявлен четвертым судьей, а в поле матч судил Бьорн Куйперс.

Теперь Карасев отработает в роли резервного арбитра полуфинал Евро-2020. Италия и Испания сыграют 6 июля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

В роли главного арбитра на игре будет немецкий судья Феликс Брых.