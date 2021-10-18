Сергей Карасев
Лига чемпионов
УЕФА
Карасев назначен главным арбитром матча «Янг Бойз» и «Вильярреала» в Лиге чемпионов
5 часов назад
УЕФА объявила судейские бригады на матчи еврокубков. Главным арбитром матча Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Вильярреал» будет Сергей Карасев.
- Ассистенты: Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
- Резервный судья: Алексей Кульбаков (Белоруссия).
- Видеоассистенты: Виталий Мешков и Крис Кавана (Англия).
Для Карасева это второе назначение в основной сетке ЛЧ по ходу этого сезона. До этого он работал на матче «Порту» – «Ливерпуль». Также судил матчи квалификации и финал Суперкубка УЕФА.
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