Сергей Карасев
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#Сергей Карасев #Лига чемпионов #УЕФА

Карасев назначен главным арбитром матча «Янг Бойз» и «Вильярреала» в Лиге чемпионов

5 часов назад

УЕФА объявила судейские бригады на матчи еврокубков. Главным арбитром матча Лиги чемпионов «Янг Бойз» – «Вильярреал» будет Сергей Карасев.

  • Ассистенты: Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
  • Резервный судья: Алексей Кульбаков (Белоруссия).
  • Видеоассистенты: Виталий Мешков и Крис Кавана (Англия).

Для Карасева это второе назначение в основной сетке ЛЧ по ходу этого сезона. До этого он работал на матче «Порту» – «Ливерпуль». Также судил матчи квалификации и финал Суперкубка УЕФА.

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Источник:
сайт УЕФА
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