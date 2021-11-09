Сергей Карасев
Исландия
Румыния
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#Сергей Карасев #Исландия #Румыния

Карасев назначен главным арбитром на матч Румынии и Исландии в отборе ЧМ-2022. Это его первая игра сборных в сезоне

09 ноября, 13:55

ФИФА назначила арбитров на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между Румынией и Исландией.

  • Главный судья – Сергей Карасев.
  • Помощники – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. 
  • Резервный судья – Кирилл Левников.
  • Видеассистенты – Виталий Мешков и его ассистент Сергей Иванов.

Для Карасева это первое назначение на игры сборных в сезоне. Пока он судил только клубные матчи, среди которых игры Лиги чемпионов и матч Суперкубка УЕФА. За весь отборочный цикл ЧМ-2022 он был главным арбитром на двух матчах: Германия – Северная Македония (1:2) и Греция – Швеция (2:1).

Игра Румынии и Исландии пройдет 11 ноября. Исландия занимает пятое место в группе J и уже не имеет шансов на выход из группы. Румыния идет второй и сохраняет шансы на стыки.

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Источник:
сайт УЕФА
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Валерий Шток
10 ноября, 00:47
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