Сергей Карасев
Исландия
Румыния
Карасев назначен главным арбитром на матч Румынии и Исландии в отборе ЧМ-2022. Это его первая игра сборных в сезоне
09 ноября, 13:55
ФИФА назначила арбитров на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между Румынией и Исландией.
- Главный судья – Сергей Карасев.
- Помощники – Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
- Резервный судья – Кирилл Левников.
- Видеассистенты – Виталий Мешков и его ассистент Сергей Иванов.
Для Карасева это первое назначение на игры сборных в сезоне. Пока он судил только клубные матчи, среди которых игры Лиги чемпионов и матч Суперкубка УЕФА. За весь отборочный цикл ЧМ-2022 он был главным арбитром на двух матчах: Германия – Северная Македония (1:2) и Греция – Швеция (2:1).
Игра Румынии и Исландии пройдет 11 ноября. Исландия занимает пятое место в группе J и уже не имеет шансов на выход из группы. Румыния идет второй и сохраняет шансы на стыки.
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