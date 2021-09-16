Карасев – главный арбитр на матч ЦСКА и «Спартака»

Судья Сергей Карасев назначен на матч восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Игра пройдет 20 сентября на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ассистентами Карасева станут Максим Гаврилин и Алексей Лунев. Резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. На VAR отработают Виталий Мешков и Дмитрий Мосякин. Инспектор матча – Александр Гвардис, делегат РПЛ – Александр Сафонов.

Последний раз Карасев судил ЦСКА и «Спартак» в сентябре-2020. Тогда победил ЦСКА (3:1)