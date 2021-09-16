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#Сергей Карасев #Спартак #РПЛ #ЦСКА

Карасев – главный арбитр на матч ЦСКА и «Спартака»

3 часа назад

Stupnikov Alexander / Global Look Press

Судья Сергей Карасев назначен на матч восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Игра пройдет 20 сентября на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ассистентами Карасева станут Максим Гаврилин и Алексей Лунев. Резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. На VAR отработают Виталий Мешков и Дмитрий Мосякин. Инспектор матча – Александр Гвардис, делегат РПЛ – Александр Сафонов.

Последний раз Карасев судил ЦСКА и «Спартак» в сентябре-2020. Тогда победил ЦСКА (3:1)

ЦСКА
Москва
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Москва
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Источник:
РПЛ
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