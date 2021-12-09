Почему Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»: учился вместе с Нагельсманном, прошлый тренер провалился и сам выпрашивал увольнение

Доменико Тедеско – новый главный тренер «РБ Лейпцига». Он подписал контракт до лета 2023 года. Это означает, что «РБ Лейпциг» рассматривает Тедеско полноценным тренером на долгое время. До завершения первой части сезона Бундеслиги остается три матча. «РБ Лейпциг» сыграет с «Боруссией М», «Аугсбургом» и «Майнцем». Тедеско будет руководить клубом уже 12 декабря.

Стоп-стоп: Тедеско стал тренером «РБ Лейпцига». Как это произошло?

Последним местом работы Тедеско был «Спартак». Об уходе из клуба он объявил еще зимой, но доработал контракт до конца. Под его руководством «Спартак» занял второе место в чемпионате и попал в квалификационный этап Лиги чемпионов. Тедеско объяснял, что уходит из «Спартака» по семейным делам. Его помощник Хинкель подтверждал: жена Тедеско ждала ребенка.

С весны 2021 года Тедеско находился без работы. Немецкие СМИ всю осень бомбили инсайдами об открытости Тедеско к предложениям из топ-чемпионатов. Сам Тедеско даже приезжал в Россию, где последовательно побывал на еврокубковых матчах «Спартака» и «Локомотива». «Спартак» всю осень страдал от плохих результатов, «Локомотив» уже поменял тренера.