Почему Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»: учился вместе с Нагельсманном, прошлый тренер провалился и сам выпрашивал увольнение
Доменико Тедеско – новый главный тренер «РБ Лейпцига». Он подписал контракт до лета 2023 года. Это означает, что «РБ Лейпциг» рассматривает Тедеско полноценным тренером на долгое время. До завершения первой части сезона Бундеслиги остается три матча. «РБ Лейпциг» сыграет с «Боруссией М», «Аугсбургом» и «Майнцем». Тедеско будет руководить клубом уже 12 декабря.
Стоп-стоп: Тедеско стал тренером «РБ Лейпцига». Как это произошло?
Последним местом работы Тедеско был «Спартак». Об уходе из клуба он объявил еще зимой, но доработал контракт до конца. Под его руководством «Спартак» занял второе место в чемпионате и попал в квалификационный этап Лиги чемпионов. Тедеско объяснял, что уходит из «Спартака» по семейным делам. Его помощник Хинкель подтверждал: жена Тедеско ждала ребенка.
С весны 2021 года Тедеско находился без работы. Немецкие СМИ всю осень бомбили инсайдами об открытости Тедеско к предложениям из топ-чемпионатов. Сам Тедеско даже приезжал в Россию, где последовательно побывал на еврокубковых матчах «Спартака» и «Локомотива». «Спартак» всю осень страдал от плохих результатов, «Локомотив» уже поменял тренера.
Тедеско вел переговоры с «Гертой», но они не сложились. Детали по разговорам между Тедеско и «Лейпцигом» известны только по инсайдам. Он был одним из нескольких кандидатов на должность главного тренера клуба. Kicker писал, что клуб сначала контактировал с Рогером Шмидтом из ПСВ. Еще одним претендентом был Терзич, который ранее работал в «Боруссии».
Зачем «РБ Лейпциг» вообще поменял тренера:
🔴 В чемпионате Германии клуб идет на 11-м месте. За 14 матчей «Лейпциг» набрал 18 очков. Это меньше, чем у «Униона», «Майнца» и «Бохума». И всего на пять больше «Аугсбурга», который пока 16-й (стыковые игры). Перед увольнением тренера Джесси Марша клуб выдал серию из трех поражений подряд внутри Бундеслиги. Между ними была победа 5:0 в Лиге чемпионов.
🔴 Для сравнения: в прошлом сезоне «РБ Лейпциг» финишировал на втором месте. Тогда с командой заканчивал работу Юлиан Нагельсманн. При нем «Лейпциг» за весь немецкий сезон проиграл семь раз, при Марше – шесть поражений за 14 матчей. В Лиге чемпионов случился разгром «Брюгге», но историческую победу над «Ман Сити» клуб взял уже без Марша.
🔴 Джесси Марш – американский тренер. Он попал в «Лейпциг» в 2018-м в роли ассистента, еще раньше тренировал «Нью-Йорк Ред Буллс» в МЛС. Главные карьерные достижения Марша связаны с «Зальцбургом». Там он дважды выигрывал чемпионат и Кубок Австрии, воспитывал молодых игроков. «Лейпциг» еще весной выбрал Марша на роль сменщика Нагельсманна.
🔴 В «Лейпциге» у Марша не пошло по всем направлениям. ESPN вспомнил интервью гендиректора «Лейпцига» Оливера Минцлаффа. Тот рассказывал, что Джесси Марш на старте сезона дважды подходил к руководителям «Лейпцига». Он сомневался в правильности собственных идей. Уже тогда Марш думал о своем несоответствии «Лейпцигу».
🔴 Формально Джесси Марш был продолжателем идей Рангника. С его философией до сих пор связывается развитие «Лейпцига». Именно Рангник впервые позвал Марша в «Лейпциг», чтобы тот получил опыт в роли ассистента. В итоге Рангник стал вдохновителем для Марша, но самостоятельно реализовать все полученные умения в «Лейпциге» тот не смог.
Теперь в «РБ Лейпциг» приходит Доменико Тедеско, который формально тоже подходит клубу. Тедеско всего 36 лет. В Германии он заработал репутацию по тренерской работе в «Шальке», но там было тяжелое увольнение (подробно – тут). Зато с тем же «Шальке» Тедеско занимал второе место в чемпионате Германии – выступал на уровне последних достижений «Лейпцига».
Официальный сайт Бундеслиги напомнил: лучших результатов с «Шальке» Тедеско достиг в 31 год. В отдельном материале Бундеслига рассказала, что Тедеско и Нагельсманн вместе учились в тренерской школе. Еще для Тедеско важно знание языков. Он свободно разговаривает на немецком и итальянском, знает русский, английский, французский и испанский.
Бывший спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель так охарактеризовал Тедеско, когда реагировал на его новую работу: «Я редко вижу таких по-хорошему позитивных людей. Он встает в семь утра и возвращается домой ночью. Это перфекционист, который заботится обо всем. Очень важно, что он использует стопроцентный человеческий подход к любым вещам».
Федун надеется на возвращение Тедеско в «Спартак». Фанаты из России спамят в инстаграме «Лейпцига»
Доменико Тедеско сохранил хорошие взаимоотношения с руководством и фанатами «Спартака». Так его назначение в «Лейпциг» в интервью «Матч ТВ» прокомментировал Леонид Федун: «Можно только поздравить и пожелать ему успехов. Я очень рад, что его карьера идет по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернется в «Спартак».
Сам Тедеско еще в прошлом сезоне подтвердил, что в будущем может снова оказаться в России. Объяснил это так: «Могу себе представить, что вернусь. Если клубу потребуется, если ситуация будет подходящей». Фанаты «Спартака» всю осень реагировали на слухи о возможной смене тренера именно через фигуру Тедеско. В ближайшее время он точно останется в Германии.
Назначение Тедеско в «РБ Лейпциг» – повод для спама в инстаграме клуба. Бесконечный поток сообщений из России:
Аккаунт «Спартака» уже пожелал ему удачи в новом клубе (сообщение есть и в английском варианте):
Другие реакции из России: