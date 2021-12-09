Тедеско – главный тренер «РБ Лейпцига»

Контракт рассчитан до лета 2023 года. Доменико Тедеско заменил на посту главного тренера «РБ Лейпцига» Джесси Марша.

В тренерский штаб вошли Андреас Хинкель и Макс Урванчки, с которыми Тедеско работал в «Спартаке».