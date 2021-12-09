Доменико Тедеско
Бундеслига
РБ Лейпциг
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#Доменико Тедеско #Бундеслига #РБ Лейпциг

Тедеско – главный тренер «РБ Лейпцига»

час назад

Контракт рассчитан до лета 2023 года. Доменико Тедеско заменил на посту главного тренера «РБ Лейпцига» Джесси Марша.

В тренерский штаб вошли Андреас Хинкель и Макс Урванчки, с которыми Тедеско работал в «Спартаке».

  • Последним клубом Тедеско был «Спартак», который он покинул летом-2021. Там он тренировал с октября 2019 года.
  • В Германии он работал с «Шальке-04», «Эрцгебирге» и молодежными командами «Штутгарта» и «Хоффенхайма».
  • «РБ Лейпциг» занимает 11-е место в Бундеслиге. В Лиге чемпионов команда заняла третье место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
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Источник:
Официальный сайт «РБ Лейпцига»
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