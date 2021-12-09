Доменико Тедеско
Бундеслига
РБ Лейпциг
Тедеско – главный тренер «РБ Лейпцига»
час назад
Контракт рассчитан до лета 2023 года. Доменико Тедеско заменил на посту главного тренера «РБ Лейпцига» Джесси Марша.
В тренерский штаб вошли Андреас Хинкель и Макс Урванчки, с которыми Тедеско работал в «Спартаке».
- Последним клубом Тедеско был «Спартак», который он покинул летом-2021. Там он тренировал с октября 2019 года.
- В Германии он работал с «Шальке-04», «Эрцгебирге» и молодежными командами «Штутгарта» и «Хоффенхайма».
- «РБ Лейпциг» занимает 11-е место в Бундеслиге. В Лиге чемпионов команда заняла третье место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые