KION выпустит документальный фильм к столетию «Спартака». Там снялись Симонян, Ребров и Тихонов

18 апреля 2022 года «Спартак» отмечает 100-летие клуба. К этой дате приурочен выход фильма «Мы – «Спартак». Его премьера состоится 22 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Производством совместно занимались Sports.ru и KION.

Автором проекта стал Юрий Чичков – режиссер-документалист, оператор и многолетний болельщик «Спартака». Над сценарием работала Галина Масалова.

Команда создателей уже имеет опыт в документальных проектах о спорте. Среди них выделяются фильмы «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» и «Зенит-2008. Победная песня».

Вот только некоторые герои, которые поучаствовали в новом фильме «Мы – «Спартак»: