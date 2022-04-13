KION выпустит документальный фильм к столетию «Спартака». Там снялись Симонян, Ребров и Тихонов
18 апреля 2022 года «Спартак» отмечает 100-летие клуба. К этой дате приурочен выход фильма «Мы – «Спартак». Его премьера состоится 22 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Производством совместно занимались Sports.ru и KION.
Автором проекта стал Юрий Чичков – режиссер-документалист, оператор и многолетний болельщик «Спартака». Над сценарием работала Галина Масалова.
Команда создателей уже имеет опыт в документальных проектах о спорте. Среди них выделяются фильмы «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» и «Зенит-2008. Победная песня».
Вот только некоторые герои, которые поучаствовали в новом фильме «Мы – «Спартак»:
- Артем Ребров – бывший вратарь «Спартака», который сейчас работает в клубе.
- Никита Симонян – легендарный игрок и тренер.
- Наталья Королева – правнучка Николая Старостина.
- Михаил Дивинский – заводящий на фанатской трибуне.
- Андрей Тихонов – человек, который отыграл за «Спартак» 265 матчей во всех турнирах.
«Мы – «Спартак» стал одним из многих документальных фильмов в линейке KION Originals. Создатели фильма «Мы – «Спартак» раскрывают историю клуба через три разных поколения болельщиков и изучают феномен боления за него. Заодно выясняют, почему именно «Спартак» стал самой популярной командой России и как такое внимание влияет на его результаты.
В фильме показаны и памятные моменты из истории «Спартака». На кадре ниже – легендарный эпизод из мая 2017 года. Тогда «Спартак» досрочно стал чемпионом России и взял первый трофей за 16 лет. Уже в качестве чемпиона в предпоследнем туре «Спартак» разгромил «Терек» (3:0), а фанаты выбежали на поле за несколько секунд до финального свистка. Таким был этот праздник:
Так выглядит оригинальный постер фильма:
Будут и ретро-кадры:
Часть с регби:
И очень-очень много трибун: