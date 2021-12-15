Как Новая Зеландия 20 лет растет на «Властелине колец»: сотни тысяч новых туристов, опора ВВП, сотни рабочих мест на декорациях Хоббитона

На Северном острове расположены деревня Хоббитон, гора Дум и Мордор, на Южном – Пелленорские поля и гора Санди, ставшая частью города Эдорас. Самые популярные места для туристов – национальный парк Тонгариро на Северном острове (ежегодно принимает по 130 тысяч человек) и пролив Милфорд на Южном острове, который писатель Редьярд Киплинг называл восьмым чудом света (до миллиона человек).

Сам Джексон купил в Новой Зеландии двухэтажный особняк и на одном этаже воссоздал атмосферу и быт «Властелина колец». Для этого он нанял команду, которая работала над фильмами. Художник-декоратор Бино Смит рассказывал об устройстве:

«Внимание Джексона к деталям было таким, что нам пришлось обустроить все вплоть до мелочей, так что там все точно такое же, как в фильме, но можно жить. В этом мире нет ничего подобного. Люди могут остаться там. Бэг-Энд [дом Фродо] находится под землей. Чтобы добраться до него, нужно пройти под туннелями.

Вы спускаетесь в винный погреб и достаете бутылку, и она открывает дверь. Затем попадаете в коридор (около 35 метров) и спускаетесь в одну часть, где находятся скелеты. После этого попадаете в имитирующую камеру пыток. Потом вы вытаскиваете книгу из книжного шкафа, и он открывается. Так вы попадаете в Бэг-Энд».