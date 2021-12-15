Как Новая Зеландия 20 лет растет на «Властелине колец»: сотни тысяч новых туристов, опора ВВП, сотни рабочих мест на декорациях Хоббитона
Студия присылала режиссеру коробки фото Британии, но он выбрал родную Новую Зеландию, снял там три фильма одновременно и построил дом на память
Режиссер Питер Джексон родился в Новой Зеландии. Атмосферные картинки природы оседали в голове с детства, когда он путешествовал по стране с родителями. Масштабные пейзажи и их сходство с вымышленным Средиземьем Толкина стимулировали Джексона к старту съемок именно там, хотя компания Warner Bros. коробками присылала фотографии гор Шотландии и лесов Англии под каждую строчку сценария.
Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы
«Любой режиссер, снимающий «Властелина колец» в Новой Зеландии, оказался бы в нужном месте. Да, нетронутая Британия. Средиземье, о котором писал Толкин, – оно не на какой-то другой планете. Это такая мифическая предыстория Европы, а в Новой Зеландии есть первозданный европейский ландшафт», – разбирал Джексон. Трилогия «Властелина колец» снималась в более 150 местах на Северном и Южном островах. Работа над всеми фильмами шла одновременно и заняла 438 дней.
На Северном острове расположены деревня Хоббитон, гора Дум и Мордор, на Южном – Пелленорские поля и гора Санди, ставшая частью города Эдорас. Самые популярные места для туристов – национальный парк Тонгариро на Северном острове (ежегодно принимает по 130 тысяч человек) и пролив Милфорд на Южном острове, который писатель Редьярд Киплинг называл восьмым чудом света (до миллиона человек).
Сам Джексон купил в Новой Зеландии двухэтажный особняк и на одном этаже воссоздал атмосферу и быт «Властелина колец». Для этого он нанял команду, которая работала над фильмами. Художник-декоратор Бино Смит рассказывал об устройстве:
«Внимание Джексона к деталям было таким, что нам пришлось обустроить все вплоть до мелочей, так что там все точно такое же, как в фильме, но можно жить. В этом мире нет ничего подобного. Люди могут остаться там. Бэг-Энд [дом Фродо] находится под землей. Чтобы добраться до него, нужно пройти под туннелями.
Вы спускаетесь в винный погреб и достаете бутылку, и она открывает дверь. Затем попадаете в коридор (около 35 метров) и спускаетесь в одну часть, где находятся скелеты. После этого попадаете в имитирующую камеру пыток. Потом вы вытаскиваете книгу из книжного шкафа, и он открывается. Так вы попадаете в Бэг-Энд».
Места съемок «Властелина колец» – вдохновение для других режиссеров. Например, Джеймс Кэмерон купил землю в регионе Вайрарапа, чтобы работать над продолжением «Аватара». Первая часть и мир Пандоры создавались при технической поддержке Weta Digital – новозеландской компании Джексона, которая занимается визуальными эффектами.
В Хоббитоне 20 лет проводятся экскурсии (и даже свадьбы): третье в стране туристическое направление, 44 реальных норы и смертельные аварии
Команда Питера Джексона нашла деревню Хоббитон в регионе Уаикато в 1998 году. Это овцеводческая ферма в 1250 акров [1 акр = 4047 м²], которая совпала с описанием Толкина. Во время поисков один из членов команды Джексона постучался в фермерский дом Иэна Александера за разрешением на осмотр территорий, когда тот по телевизору смотрел регби. «Папа сказал, что все в порядке и просто напомнил закрыть ворота, – вспоминал сын Рассел Александер. – Затем папа вернулся к просмотру второй половины регби».
Александер не зациклился на визите и не сказал об этом сыну. Через месяц команда Джексона появилась еще раз вместе с представителями New Line Cinema. Они провели там целый день за созданием зарисовок. В марте-1999 при участии военных началась девятимесячная работа по строительству 39 нор, которые растянулись на 12 акров. Съемки стартовали в декабре-1999 и продлились три месяца при максимальной секретности.
В 2002 году вокруг Хоббитона запустились экскурсии с гидами. Через семь лет Джексон вернулся туда, чтобы снять трилогию «Хоббита». После завершения съемок он оставил 44 норы с киношными декорациями. В 2012 году к ним добавилась гостиница «Зеленый дракон», где можно попробовать фирменные эль, сидр или пиво. Так это место описывал Кэрри Миллер из National Geographic:
«Перед нами пылает огонь, закат светит в круглые окна по бокам. Массивные кипарисовые балки пересекают потолок, на них вырезаны виноград, ячмень и змеевидный блекло-зеленый дракон. На кухне висят травы. Нежно звучит кельтская музыка. Я глубже устраиваюсь в своем кожаном кресле и делаю еще один глоток пива из глиняной кружки».
Гид Эйдан О’Мэлли тоже выделял важность деталей: «Джексон поменял здесь естественный восход и закат, поэтому он изменил мох на заборах, чтобы отразить это. Хоббитон появляется в «Хоббите» всего на семь минут, а во «Властелине колец» – на 35. Это большое совершенство в течение 42 минут».
Ежедневно в Хоббитоне проводятся по три-пять двухчасовых экскурсий. Билет на одного взрослого стоит 89 новозеландских долларов [примерно 4,5 тысячи рублей]. Из частных мероприятий – свадьбы. Миллер транслировал атмосферу: «Передо мной 44 норы хоббитов, расположенные на холмистых зеленых склонах. Тропинки ведут вверх, вниз и через холмы. Белье сохнет на веревках. Яблони и груши низко свисают с последними летними плодами».
Новозеландский таблоид The Sunday News называл Хоббитон третьим по величине туристическим направлением в стране, который стягивает 17% иностранцев и приносит району Матамата-Пиако 78 миллионов долларов в год. Бизнес-издание Waikato Business News писало, что с лета-2017 по лето-2018 в отелях и парках отдыха Матамата-Пиако оставалось больше 100 тысяч человек, что принесло 159 миллионов долларов.
Генеральный менеджер туров Рассел Александер [сын Иэна Александера] рассказывал, что Хоббитон посещают туристы из более 100 стран. Туристическая сфера обеспечивает ближайшие районы работой. Данные Александера на 2018 год: «От этого есть большой экономический эффект. Я думаю, что это стоит около 400 рабочих мест в городе». Региональное агентство экономического развития района Te Waka подсчитало, что в 2015 году Хоббитон посетили 468 тысяч туристов. За несколько лет до этого был миллион, прогноз на 2016-й – около двух миллионов и 230 задействованных работников в пиковый период.
Тучи туристов вызывали проблемы с дорожным движением: например, один из перекрестков стягивает аварии. В 2016 году на нем погиб американский турист, а в 2018-м после столкновения двух автомобилей пострадали семь человек. Аннет Кондер, которая работает рядом в мастерской Chooky’s Auto, рассказывала, что у сотрудников есть инструкции на случаи аварий. Бывший мэр Матамата-Пиако Джен Барнс говорила о плане улучшения дорожной ситуации.
После выхода «Властелина колец» объем туристов в Новой Зеландии увеличился на 50%, а государство давало льготы на съемки фильмов (там работал Спилберг)
Первая часть трилогии вышла в 2001 году. Генеральный менеджер западного рынка дальнего следования туризма Новой Зеландии Грегг Андерсон в 2012 году рассказывал для Forbes: «Со времен выхода «Властелина колец» число прибывающих в Новую Зеландию туристов увеличилось на 50%. Я уверен, что это сыграло огромную роль, но было не единственным фактором. Около 1% посетителей сказали, что причиной их приезда был «Властелин колец».
Это всего 1%, но стоит 33 миллиона новозеландских долларов [27 миллионов долларов] в год. Шесть процентов назвали «Властелин колец» одной из основных причин, по которым они приехали. Но действительно важно то, что более 80% нашей целевой аудитории понимают, что «Властелин колец» и «Хоббит» были сняты и снимаются в Новой Зеландии».
Приток туристов с 2000 по 2006 год увеличился на 40% – с 1,7 до 2,4 миллиона. «Вы сможете прогуляться по естественной сельской местности и полюбоваться живописными панорамами, которые действительно хорошо сохранились, как в фильме», – Андерсон рассказывал, что такой туризм объединяет поколения: бабушки и дедушки приезжают в Новую Зеландию вместе с внуками и обходят разные локации.
Важность влияния «Властелина колец» и «Хоббита» признается на государственном уровне:
• национальная авиакомпания Air New Zealand выпустила два стилизованных под «Властелин колец» самолета и публиковала тематическое видео (в котором снялся режиссер Питер Джексон и правнуки Джона Толкина, а по салону бегал Голлум) о технике безопасности во время полетов;
• после выхода первой части «Хоббита» почтовая служба выпустила марки с изображениями героев и памятные монеты;
• таможенная служба ставила в паспортах туристов штампы «Добро пожаловать в Средиземье».
В 2006 году министр экономического развития Тревор Маллард рассказывал об увеличении налоговых льгот для крупномасштабных производств фильмов: «Крупнобюджетные международные производства оказывают положительное влияние на экономику Новой Зеландии. Но мы работаем в конкурентной среде. Важно, чтобы наши стимулы были адаптированы к потребностям международной отрасли».
«За три года здесь снимались «Аватар», «Приключения Тинтина», «Район №9», «Милые кости», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Медведь Йоги», «Восстание планеты обезьян» и сериал «Спартак», – говорил генеральный директор комиссии по кино Новой Зеландии Грэм Мейсон. – Три из четырех крупнейших режиссеров всех времен [Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг и Питер Джексон] работали в Веллингтоне в одно и то же время. Неплохо для города с населением 400 тысяч человек».
Туризм – 1/10 ВВП Новой Зеландии. Через него продвигался образ стерильной экологии, но исследования указывают на проблемы
На 2012 год туризм – вторая самая крупная отрасль после молочной. Популярность «Властелина колец» и «Хоббита» прокачала другие отделы экономики и создала рабочие места. Грегг Андерсон рассказывал о глобальном влиянии киносферы на ВВП Новой Зеландии:
«Сама киноиндустрия оценивается в три миллиарда новозеландских долларов, так что мы не самый крупный игрок в мировом масштабе, но она поддерживает 2700 предприятий, а Новая Зеландия – страна малого бизнеса. И из этого 95% заняты в производстве и постпроизводстве. 80-90% дохода от показа фильмов приходится на североамериканские производства».
До пандемии коронавируса туризм оставался крупнейшей экспортной отраслью Новой Зеландии, на долю которой приходилось больше 20% всего экспорта. Это 9,3% ВВП страны, что составляет 206 миллиардов долларов. В этой отрасли было занято 13% всех рабочих мест = 380 тысяч человек с прямой или косвенной связью. В 2019 году Новую Зеландию посетили 3,9 миллиона туристов, что принесло 11,4 миллиарда долларов, но за год их число сократилось почти на 75% (около миллиона).
Продвижение туризма на фоне шума вокруг «Властелина колец» – создание имиджа 100% экологически чистой Новой Зеландии. Так было в 2008 году, когда страна была лидером по индексу экологической эффективности Йельского университета. К 2012 году она стала 14-й. «Здесь почти два мира. Есть мир открыток с картинками, а есть реальность», – говорил старший преподаватель экологических наук в университете Мэсси Майк Джой.
В 2012 году Министерство окружающей среды Новой Зеландии опубликовало исследование, в котором говорится о загрязнении рекреационных объектов с пресной водой. Выводы: больше половины мест небезопасны для купания, от 18 до 36 тысяч жителей подверглись заболеваниям через воду. Член Парламента Новой Зеландии Эжени Сейдж выступила с критикой: «Мы продвигаем нашу страну как на 100% чистую и на 100% Средиземье. Но вы не можете плавать в большинстве наших рек, которые контролировало Министерство окружающей среды».