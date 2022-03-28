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Уилл Смит
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#Уилл Смит

Игра: угадайте роль Уилла Смита по кадру. Да, у него так много важных ролей, что набирается на отдельный тест

Уилл Смит наконец-то получил «Оскар». Теперь давайте вспомним его путь в карьере через главные фильмы.

Игра простая: мы показываем кадр со Смитом, а вам нужно вписать название фильма (на русском или английском, без кавычек).

Все фото: Кинопоиск
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