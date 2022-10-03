Первая роль Уилла Смита после скандала на «Оскаре» – как он сыграл в фильме, который постоянно откладывается
Выход фильма «Освобождение» запланирован на 2023-й год. Английский вариант – Emancipation, под названием «Эмансипация» он упоминается в нескольких российских медиа, но самым популярным вариантом остается «Освобождение».
Это первый крупный проект Уилла Смита после скандала на церемонии вручения «Оскара». Тогда он дал пощечину ведущему Крису Року за шутку в адрес его жены. После этого ему в течение десяти лет запрещено ходить на любые мероприятия, связанные с «Оскаром».
Но в кино Смит все равно востребован.
Фильм «Освобождение» – о тяготах рабства XIX века от создателя «Великолепной семерки»
События фильма происходят в 1860-х года в американском штате Луизиана. С плантации сбегает темнокожий раб Питер после того, как его избивает надсмотрщик. Питер попадает в армию Союза, чтобы сражаться за отмену рабства.
Его фотография, на которой запечатлены раны от избиений, становится символом аболиционистского движения и доказательством жестокости американских рабовладельцев. История основана на реальных событиях, причем в ней используются и дневники Питера. Например, известно, как он после пересечения болот натирал свое тело луком, чтобы сбить собак со своего следа.
Смит говорил о фотографии: «Фотоаппараты тогда только что были созданы, и изображение Питера обошло весь мир. Оно стало боевым кличем против рабства».
Режиссер – Антуан Фукуа – известен по таким фильмам как «Великий уравнитель», «Великолепная семерка». Он прочел сценарий еще в 2018 году и с тех пор разрабатывает фильм.
«Мы наблюдаем некоторые из тех чувств, которые я испытывал, на улицах сейчас. Есть грусть, есть гнев, есть любовь, вера и надежда», – говорил Фукуа в 2020-м – как раз в основной этап развития движения Black Lives Matter после гибели Джорджа Флойда.
Сроки постоянно сдвигаются – в том числе из-за поведения Смита
Планы нарушались из-за разных событий:
- Съемки должны были начаться в 2021 году 3 мая в Лос-Анджелесе.
- Потом они были перенесены в Джорджию на 21 июня.
- Затем – в Новый Орлеан с 12 июля.
- 2 августа они были приостановлены из-за коронавируса.
- Выпуск фильма в мае 2022 года был перенесен на 2023-й.
Съемки были закончены примерно за месяц до церемонии «Оскар». Перенос состоялся сразу по нескольким причинам:
- Задержки производства.
- Перегруженный график премьер от Apple.
- Пощечина Смита Року на «Оскаре».
Уже сразу после инцидента на «Оскаре» появилась информация о том, что Apple TV+ подумывает о переносе выпуска «Освобождения». Ранее предполагалось, что фильм дебютирует осенью.
Какие еще роли потерял Смит после пощечины на «Оскаре»
Инцидент повлиял на дальнейшую карьеру Смита:
- Netflix отказался снимать продолжение боевика «Яркость» с ним в главной роли.
- National Geographic отложил производство документального сериала о природе «От полюса к полюсу» – Смит должен был посетить оба полюса со съемочной группой.
- Также были остановлены съемки четвертой части «Плохих парней» и кино «Быстрый и свободный».
У «Освобождения» прошел тестовый показ – Смита хвалят
Организовала этот показ Apple, а Смит поделился эмоциями: «Я отказывался от многих фильмов, события которых были завязаны на рабстве – никогда не хотел показывать подобное. Этот же фильм не о нем, а о свободе, стойкости и о вере».
Также в New York Times есть материал, где упоминается показ фильма в Чикаго. Три человека рассказали изданию на условиях анонимности, что реакция людей была чрезвычайно положительной. Есть и другие отзывы. Например, президент NAACP Деррик Джонсон написал, что фильм очень важен для американского сообщества и истории. А корреспондент ESPN Анджела Рэй так его охарактеризовала: «Это мощная история, которая уходит корнями не только в нашу историю, но и в нашу стойкость как народа».
Разговоры внутри Apple о выпуске к концу года также велись. Официальная дата релиза пока не объявлена.