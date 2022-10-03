Первая роль Уилла Смита после скандала на «Оскаре» – как он сыграл в фильме, который постоянно откладывается

Выход фильма «Освобождение» запланирован на 2023-й год. Английский вариант – Emancipation, под названием «Эмансипация» он упоминается в нескольких российских медиа, но самым популярным вариантом остается «Освобождение».

Это первый крупный проект Уилла Смита после скандала на церемонии вручения «Оскара». Тогда он дал пощечину ведущему Крису Року за шутку в адрес его жены. После этого ему в течение десяти лет запрещено ходить на любые мероприятия, связанные с «Оскаром».

Но в кино Смит все равно востребован.