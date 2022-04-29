В новом «Диверсанте» появится умерший 12 лет назад актер Галкин – через технологию дипфейка. Довольны не все

Отец Галкина Борис относится к истории неоднозначно: «Это неожиданно и интересно, что появились новые технологии с точки зрения технической и самой идеи. С точки зрения человеческой это меня смущает, потому что, если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего против не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика все равно хуже артист, чем Владислав Галкин».

Многим решение создателей не понравилось. Киноблогер BadComedian сравнил дипфейк Галкина с маской из тиктока: «Актера, видимо, воскресили с помощью тик-ток маски, что напомнило мне фильм «Зомби каникулы», на который я делал обзор».

Зрители в комментариях тоже недовольны.