В новом «Диверсанте» появится умерший 12 лет назад актер Галкин – через технологию дипфейка. Довольны не все
«Первый канал» анонсировал новые серии сериала «Диверсант» – под заголовком «Идеальный штурм». Они выйдут девятого мая.
Все обратили внимание на появление в трейлере Владислава Галкина – актера, который умер в 2010-м году. Он играл в первых частях «Диверсанта» главную роль – капитана Григория Калтыгина. За нее Галкин дважды номинировался как лучший актер на ТВ – в кинопремии «Золотой орел».
В новой части сериала Галкин появляется за счет технологии дипфейк – его внешность накладывается на лицо другого актера. Какого конкретно – «Первый канал» не раскрывает. Но есть другие подробности:
- Калтыгин в новом «Диверсанте» будет восемь минут. Ради этого создатели потратили четыре месяца.
- Дипфейк сделан на основе цифровой копии внешности Галкина – она взята из первых сезонов «Диверсанта». Основную работу сделала нейросеть.
Отец Галкина Борис относится к истории неоднозначно: «Это неожиданно и интересно, что появились новые технологии с точки зрения технической и самой идеи. С точки зрения человеческой это меня смущает, потому что, если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего против не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика все равно хуже артист, чем Владислав Галкин».
Многим решение создателей не понравилось. Киноблогер BadComedian сравнил дипфейк Галкина с маской из тиктока: «Актера, видимо, воскресили с помощью тик-ток маски, что напомнило мне фильм «Зомби каникулы», на который я делал обзор».
Зрители в комментариях тоже недовольны.
Умершие актеры давно появляются в кино через дипфейк: Одри Хепберн, Кэрри Фишер, Пол Уокер
Технология дипфейка и CGI (более сложная и детальная технология) больше десяти лет используется в киноиндустрии. Например, в фильме «Звездные войны: Изгой один» появляется героиня Кэрри Фишер принцесса Лея. Для этого художники взяли неиспользованные кадры и аудиоматериалы из старых частей «Звездных войн». Внешность Кэрри Фишер создатели перенесли на ее дочь.
Герой Пола Уокера из франшизы «Форсаж» появился в седьмой части – спустя два года после гибели. Для этого создатели обработали 350 кадров – в них было лицо Пола Уокера, а тело – его двух братьев.
Дипфейк очень распространен в рекламе. Один из первых ярких примеров – звезда старого Голливуда Одри Хепберн появилась в рекламе шоколада. Ее родственники не были против – потому что Хепберн очень любила шоколад.
Но даже живые актеры иногда появляются через дипфейк. Например, Брюс Уиллис в рекламе «Мегафона» не снимался – его внешность наложена на лицо другого лысого актера.
В сериале ТНТ «Контакт» дипфейк использован для омоложения актера Павла Майкова. Для этого создатели взяли старые кадры из «Бригады», где были нужные цвет и освещение. На работу ушло 15 дней, и она дешевле, чем более сложная компьютерная графика.
В фильме «Гемини» Уилл Смит сражается со своим молодым клоном. Тут использован уже не дипфейк (который основан в основном на нейросети), а CGI – технология, требующая большего участия художников.