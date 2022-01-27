Как поработать в 10 странах, но стать лишним в России. Рассказывает Андрей Чернышов – тренер с приключениями в Индии, Кувейте и другой экзотике

– Вы нигде не оставались дольше двух лет. Почему так?

– Работал в командах, в которых сложно дать хороший результат. Не было команд суперуровня. Тот же «Акжайык» из Казахстана, который боролся за выживание.

В Беларуси была команда, которая только вышла в Премьер-лигу. Нужно было сохранить место. В первом сезоне это удалось, во втором – я допустил ошибки в подготовительный период, мне не хватило опыта. Перегрузил команду, поэтому первые три игры сгорели. Появились финансовые проблемы: тот, кто давал деньги в первом сезоне, отошел от команды.

В Сербии тренерам не очень легко работать, потому что руководители давят на них, чтобы играли определенные игроки, в которых есть финансовая выгода. У меня была такая ситуация. Мы обыграли «Партизан», которым тогда руководил Марко Николич. На следующий день меня и моего помощника президент пригласил в загородный дом, где часто жарили шашлык. Думал, что будет какая-то премия.

Но разговор начался с критики: «Почему у вас правый защитник играл правого полузащитника?» Сказал: «Потому что на сегодняшний день он выглядит лучше всех, а другие травмированы или не в лучшей форме». Президент сам признал, что так и есть, но ответил: «Нужно, чтобы он играл правого защитника, потому что хочу продать его как правого защитника».

В Грузии сказался политический фон. Это был 2006 год. Тогда началась конфликтная ситуация между Грузией и Россией. Когда я уехал в отпуск, мы уже составили план подготовки и хотели дальше сотрудничать. Команда играла в Кубке Интертото. Пока был в отпуске, арестовали двух наших военных.

Мне позвонили руководители клуба и сказали, что ситуация очень нехорошая: «Даже если вернетесь, не факт, что не будет провокаций». Был сложный политический момент. Сказал, что все понимаю. Достаточно хорошо разошлись, они по-человечески объяснили, что работы не будет.

– Вам было страшно?

– Страх ничего не вызывало, но было некомфортно. Например, мы жили на базе и две недели сидели без света. Так было во всем городе: рестораны держались на каких-то батареях. Нам привезли генератор, который позволял работать кухне. Если вечером собирались в моей комнате для обсуждений, жгли свечи.

Напряженная ситуация, но люди хорошо к нам относились. Куда бы ни ходили, нигде не платили. Не потому что нечем, а потому что с нас не брали денег. Садились в такси до базы и тоже ездили бесплатно. Уверен, что и сейчас Грузия хорошо относится к русскому народу. Просто есть политиканы. Это же и на команде отражалось.

«Динамо» из Тбилиси владел Бадри Патаркацишвили, который уже тогда не въезжал в страну. Президентом Грузии был Михаил Саакашвили. Конечно, он хотел прибрать клуб к рукам, но для этого его нужно было обанкротить. Помню, как каждый день спускался с третьего этажа в столовую и постоянно видел людей то из полиции, то из прокуратуры. На клуб шло давление, но в результате никто ничего не отобрал.