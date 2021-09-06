Африка
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#Африка

Как вы знаете страны Африки. Проверьте в тесте – с вопросами про три разных Гвинеи, город-планету из «Звездных войн» и автомат Калашникова на флаге

06 сентября, 22:25

Обычно русские медиа рассказывают об африканских странах только по остросюжетным поводам. Например, через революции и военные перевороты – как сейчас в Гвинее. При этом многие читатели таких новостей плохо ориентируются во всех этих странах и названиях и слабо отличают одну страну от другой. А вы? Пройдите этот тест и проверьте знания. Если не наберете максимум, то точно узнаете об Африке что-то новое.

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Вы точно слышали, что есть африканская страна с автоматом Калашникова на флаге. Что это за страна?

imagebroker.com / global look press / www.globallookpress.com

Мозамбик
Это старый миф. Калашников есть только на флагах политических партий Африки
Чад
Лесото
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Чем Замбия удивила мир в ХХ веке?

imagebroker.com / global look press / www.globallookpress.com

У нее была ядерная программа
Один из крупных городов там переименовали в честь Элвиса Пресли
Она сделала русский язык государственным
У нее была космическая программа
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Время вопросов серьезнее. Какая из этих стран еще не получила независимость?

imagebroker.com / global look press / www.globallookpress.com

Эсватини
Сахарская Арабская Демократическая Республика
Южный Судан
Коморские острова
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Лишь одна страна Африки использует американский доллар как национальную валюту. Угадаете, какая?

STRSDN / Global look press / www.globallookpress.com

Буркина-Фасо
ЮАР
Зимбабве
Гана
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Сейшельские острова – самая маленькая страна Африки (из признанных) – 451 км². А еще у нее есть девиз. Ваш вариант?

imagebroker.com / global look press / www.globallookpress.com

«Сказано — сделано»
«Конец – делу венец»
«Равное равному воздается»
«Или победить, или умереть»
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Вопрос для тех, кто не прогуливал уроки географии в седьмом классе. На границе каких стран находится водопад Виктория?

dpa / global look press / www.globallookpress.com

Руанды и Нигерии
ЮАР и Того
Зимбабве и Замбии
Намибии и Нигерии
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В Марокко, чтобы завоевать любовь, нужно покорить не сердце, а что?

sven simon / global look press / www.globallookpress.com

Уши
Желудок
Губы
Печень
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А в какой стране впервые прошла пересадка сердца?

imagebroker.com / global look press / www.globallookpress.com

Нет, вы что. Это было не в Африке
ЮАР
Тунис
Египет
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Возвращаемся к теме про флаги. Что же необычное есть на флаге Лесото?

blickwinkel / global look press / www.globallookpress.com

Традиционная обувь
Традиционный головной убор
Нефтяная вышка
Слиток золота
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Какую страну колонизировала не Франция?

imagebroker.com / global look press / www.globallookpress.com

Эритрея
Нигер
Алжир
Сенегал
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В Африке есть три государства: Гвинея, Экваториальная Гвинея и Гвинея-Бисау. Что их объединяет кроме названия?

russian look / global look press / www.globallookpress.com

У всех один государственный язык – французский
Ничего из перечисленного
Все они находятся по соседству
Все получили независимость в один год
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Какая страна Африки самая большая?

imagebroker.com / global look press / www.globallookpress.com

Алжир
Нигерия
ЮАР
Ливан
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Планета Татуин из «Звездных войн» снималась в Африке. Где именно?

zumapress / global look press / www.globallookpress.com

В ЦАР
В Тунисе
В Руанде
В Того
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Африка у всех ассоциируется с бедностью. Но какая страна процветает или лидирует по ВВП на континенте?

imagebroker.com / global look press / www.globallookpress.com

Ангола
Кения
Египет
Экваториальная Гвинея
15/15
И финальное. Какой африканской страны не существует?

picture alliance / global look press / www.globallookpress.com

Джибути
Сан-Томе и Принсипи
Маливи
Бурунди
Правильных ответов
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