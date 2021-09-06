Как вы знаете страны Африки. Проверьте в тесте – с вопросами про три разных Гвинеи, город-планету из «Звездных войн» и автомат Калашникова на флаге
Обычно русские медиа рассказывают об африканских странах только по остросюжетным поводам. Например, через революции и военные перевороты – как сейчас в Гвинее. При этом многие читатели таких новостей плохо ориентируются во всех этих странах и названиях и слабо отличают одну страну от другой. А вы? Пройдите этот тест и проверьте знания. Если не наберете максимум, то точно узнаете об Африке что-то новое.
STRSDN / Global look press / www.globallookpress.com
dpa / global look press / www.globallookpress.com
sven simon / global look press / www.globallookpress.com
blickwinkel / global look press / www.globallookpress.com
russian look / global look press / www.globallookpress.com
zumapress / global look press / www.globallookpress.com
picture alliance / global look press / www.globallookpress.com