Как вы знаете страны Африки. Проверьте в тесте – с вопросами про три разных Гвинеи, город-планету из «Звездных войн» и автомат Калашникова на флаге

Обычно русские медиа рассказывают об африканских странах только по остросюжетным поводам. Например, через революции и военные перевороты – как сейчас в Гвинее. При этом многие читатели таких новостей плохо ориентируются во всех этих странах и названиях и слабо отличают одну страну от другой. А вы? Пройдите этот тест и проверьте знания. Если не наберете максимум, то точно узнаете об Африке что-то новое.