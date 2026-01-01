Африка

Факт
Второй по площади материк после Евразии.
Население
1 275 920 972 чел. (2018 г.)
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Материалы
Материалы
Как вы знаете страны Африки. Проверьте в тесте – с вопросами про три разных Гвинеи, город-планету из «Звездных войн» и автомат Калашникова на флаге
#Африка
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